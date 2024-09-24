Adıyaman Üniversitesi\'nde Emniyet Standı Açıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman Üniversitesi kampüsünde bilgilendirme standı açıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında görevlendirdiği terör, güvenlik şube, narkotik ve toplum destekli polis birimlerinden polis memurları stant açtı.

Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanındaki standı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ile birlikte ziyaret etti.

Yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durmasını sağlamak, eğitim-öğretim faaliyetlerini daha huzurlu bir şekilde sürdürmek amacıyla emniyet müdürlüğünün her türlü destek ve önleme faaliyetlerinin aktarıldığı bilgilendirme standı, beş gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında Adıyaman Üniversitesi gençlik meydanında hizmet verecek. - ADIYAMAN