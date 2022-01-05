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Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım - Son Dakika

Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım

05.01.2022 17:07
Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım

Irak'ta yaşanan iç çatışmalar dolayısıyla Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen ve daha önce harap bir evde yaşayan 8 kişilik Kerküklü Türkmen aileye Adıyaman Valiliği tarafından yardım yapıldı.

Irak'ta yaşanan iç çatışmalar dolayısıyla Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen ve daha önce harap bir evde yaşayan 8 kişilik Kerküklü Türkmen aileye Adıyaman Valiliği tarafından yardım yapıldı.

Irak'ta yaşanan iç çatışmalar dolayısıyla bir oğlu ve gelinini kaybeden İsmail Bayatı, 8 kişilik ailesiyle birlikte 5 yıl önce Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşti.

Vali Mahmut Çuhadar'ın talimatıyla Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye yeni bir ev kiralanarak buraya yerleştirildi. Türkmen ailenin öncelikle soba, odun ve kömür ihtiyacı karşılanarak aileye kira ve gıda yardımı yapıldı.

Kerkük Türkmenlerinden İsmail Bayatı ve ailesini yeni evinde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Bayatı Ailesiyle bir süre görüşerek, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Çuhadar, ailenin 10 yaşındaki kızının okula yazdırılması için de vali yardımcısına talimat verdi.

Vali Çuhadar, "Türkmen ailemiz hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin, devletimizin şefkatli eli her daim onlara uzanacaktır" diye konuştu. Bayatı Ailesi, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım
Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım

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Adıyaman, Türkmen, Türkiye, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Valiliğinden Iraklı aileye yardım - Son Dakika
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