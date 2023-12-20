Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutları ve kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında polis evinde basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen ve AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu katıldı.

Adıyaman'daki deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren Vali Osman Varol, konut inşaatlarının hızla devam ettiğini vurgulayan Osman Varol, "İl genelinde 41 bin 324 kalıcı konut inşaatları devam ediyor. Bunun bir kısmı kırsal konutlardan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 6 bin 550 tanesi kırsal konut ve bu konutlardan bazıları çok ileri aşamaya gelmiş bazıları başlama aşamasında, planlaması yapılanlar var. Bu konutların farklı şekilde ilerleme sebepleri ise tamamen köylerde yer seçimiyle ilgili oluşan sorunlardır. Yer seçimi sorunu yaşamadan inşaatına başlayıp konutu bitme aşamasına gelen köylerimizde belki Ocak ortalarında yada sonlarında yapılacak kuralar sonrası hak sahipleri yerleşme imkanı bulacak. İlçelerde ve şehir merkezimizde yapılan toplu konutlarımızın inşaatı da genel olarak iyi gidiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın buraya yaptığı son ziyaretinde net olarak söylediği için bende sözlerini tekrarlamak istiyorum. Yılbaşı civarında yapılacak ama henüz tarihi tam kesinleşmeyen konut dağıtımının ilk kurasında yaklaşık 4 bin 200 civarında bir konutumuzun kurası yapılacak. Kura sonrası hak sahiplerine teslimleri gerçekleştirilecek, bende bakanımızın ortaya koyduğu o taahhüdü yenilemek istiyorum. Şuan sahada da görülen bunun rahatlıkla yerine getirilebileceğidir. Kalıcı deprem konutlar ilçelerimizde de hızla ilerliyor. Tabi ki etaplar halinde yapılan işlerdir bunlar. İlk başlanan etaplar çok hızlı bir şekilde tamamlanma aşamasına geldi. Yaz ortasında yada yaz sonuna doğru başlayan etaplarda var. Bunlarda zamanı gelince vatandaşlara verilmek üzere teslimata hazır olacak. Şuan bir dar boğaz söz konusu değil, her hangi bir sorun yada problem yok, çalışmalar hızla devam ediyor. Tabi firmalar bu konutları yaparken malzemeleri yapabildikleri kadar Adıyaman'dan almalarını istiyoruz, Adıyaman esnafının kazanmasını istiyoruz. Hatta Adıyaman mermerinin de konutlarda kullanılması konusunda ısrarımız devam ediyor. İlimizin ekonomisini de en üst seviyede düşünüyoruz. İlimizin ekonomisini de yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN