 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'da faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, kalıcı deprem konutları ve kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Buluştu
20.12.2023 - 15:08,
Abone Ol

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutları ve kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında polis evinde basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen ve AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu katıldı.

Adıyaman'daki deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren Vali Osman Varol, konut inşaatlarının hızla devam ettiğini vurgulayan Osman Varol, "İl genelinde 41 bin 324 kalıcı konut inşaatları devam ediyor. Bunun bir kısmı kırsal konutlardan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 6 bin 550 tanesi kırsal konut ve bu konutlardan bazıları çok ileri aşamaya gelmiş bazıları başlama aşamasında, planlaması yapılanlar var. Bu konutların farklı şekilde ilerleme sebepleri ise tamamen köylerde yer seçimiyle ilgili oluşan sorunlardır. Yer seçimi sorunu yaşamadan inşaatına başlayıp konutu bitme aşamasına gelen köylerimizde belki Ocak ortalarında yada sonlarında yapılacak kuralar sonrası hak sahipleri yerleşme imkanı bulacak. İlçelerde ve şehir merkezimizde yapılan toplu konutlarımızın inşaatı da genel olarak iyi gidiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın buraya yaptığı son ziyaretinde net olarak söylediği için bende sözlerini tekrarlamak istiyorum. Yılbaşı civarında yapılacak ama henüz tarihi tam kesinleşmeyen konut dağıtımının ilk kurasında yaklaşık 4 bin 200 civarında bir konutumuzun kurası yapılacak. Kura sonrası hak sahiplerine teslimleri gerçekleştirilecek, bende bakanımızın ortaya koyduğu o taahhüdü yenilemek istiyorum. Şuan sahada da görülen bunun rahatlıkla yerine getirilebileceğidir. Kalıcı deprem konutlar ilçelerimizde de hızla ilerliyor. Tabi ki etaplar halinde yapılan işlerdir bunlar. İlk başlanan etaplar çok hızlı bir şekilde tamamlanma aşamasına geldi. Yaz ortasında yada yaz sonuna doğru başlayan etaplarda var. Bunlarda zamanı gelince vatandaşlara verilmek üzere teslimata hazır olacak. Şuan bir dar boğaz söz konusu değil, her hangi bir sorun yada problem yok, çalışmalar hızla devam ediyor. Tabi firmalar bu konutları yaparken malzemeleri yapabildikleri kadar Adıyaman'dan almalarını istiyoruz, Adıyaman esnafının kazanmasını istiyoruz. Hatta Adıyaman mermerinin de konutlarda kullanılması konusunda ısrarımız devam ediyor. İlimizin ekonomisini de en üst seviyede düşünüyoruz. İlimizin ekonomisini de yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman Valiliği, Adıyaman, Deprem, Valilik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika


15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum

Son Dakika
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Valisi Osman Varol, Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement