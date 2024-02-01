Adıyaman Valisi, yaralı askeri ziyaret etti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Yaşar Gündoğan'ı ziyaret etti.

Vali Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada omuzundan yaralanarak Şırnak'ta tedavi altına alınıp tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Sözleşmeli Er Orhan Yaşar Gündoğan'ı ziyaret etti.

Yaralı asker ve ailesiyle bir araya gelen Vali Osman Varol'a, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz eşlik etti.

Vali Varol, Orhan Yaşar'ın vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. - ADIYAMAN