 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Valisi, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Valisi, yaralı askeri ziyaret etti

Adıyaman Valisi, yaralı askeri ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Yaşar Gündoğan'ı ziyaret etti. Vali Varol, asker ve ailesiyle bir araya gelerek fedakarlığını takdir etti.

01.02.2024 14:50
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Yaşar Gündoğan'ı ziyaret etti.

Vali Osman Varol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada omuzundan yaralanarak Şırnak'ta tedavi altına alınıp tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Sözleşmeli Er Orhan Yaşar Gündoğan'ı ziyaret etti.

Yaralı asker ve ailesiyle bir araya gelen Vali Osman Varol'a, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz eşlik etti.

Vali Varol, Orhan Yaşar'ın vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adıyaman Valiliği, Adıyaman, Şırnak, Piyade, Terör, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 15:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Valisi, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement