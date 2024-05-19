Montana ve Adıyaman Belediyeleri İklim Değişikliğine Uyum İçin Ortak Eylemler Projesini Tamamladı

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Montana Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi 'İklim değişikliğine uyum için ortak eylemler' projesinin ilk etabını tamamladı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu, Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan, Joint Actions For Climate Change Adaptation (İklim değişikliğine uyum için ortak eylemler) projesi uygulandı.

Bulgaristan'ın Montana Belediyesinin koordinatörlüğünde, Adıyaman Belediyesi, Technological Institute of Aquaculture ( Teknolojik Su Ürünleri Enstitüsü) ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği projeye ortaklık ediyor.

Çeşitli çalışma toplantılarının yapıldığı, okul ve gençlik merkezi ziyaretlerinin yanı sıra, kent genelinde çevre ile ilgili incelemelerde bulunuldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katıldığı projenin ilk etabı oldukça faydalı geçti. Özellikle çevrenin korunması, su ve balıkların korunması için deneyim ve bilgi alışverişi için sürdürülebilir yapılar oluşturması noktasında önemli temaslar sağlandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Montana Belediye Başkanı Montana Belediye Başkanı Zlatko Zhivkov, Belediye Başkan Yardımcısı Tihomir Antonov ile bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Montana Belediye Başkanı Zlatko Zhivkov, proje ortağı olarak Adıyaman Belediyesi ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zhivkov, "Bu projede bizle birlikte olmanız bizleri çok mutlu etti. 6 Şubat Depremi nedeniyle Bulgaristan'dan Adıyaman'a kurtarma ekipleri ve yardımlar gitti. Sizi o acı gününüzden yalnız bırakmak istemedik. Depremden etkilenen Adıyaman ve Montana arasındaki dostluğun bu proje ile daha da gelişeceğine inancım tamdır" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, Montana'da olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Montana Belediye Başkanımız Zlatko Zhivkov'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederim. Daha yeşil ve güzel bir Adıyaman için bu gün buradayız. Daha çevreci, daha yeşil ve etrafındaki sulardan daha fazla faydalanan bir Adıyaman için buradayız. Birçok şehir ile 'kardeş şehir' olan Montana ile inşallah bizde kardeş olacağız. Depremden etkilenen ilimize daha faydalı olabilecek her türlü projede yer alacağız. Montana'dan ilimize yatırım yapmak isteyen yada kentimizin yeniden inşası noktasında katkı sağlamak isteyenleri ilimize bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

Montana Belediyesi'nde yapılan çalışma ziyareti sonrasında Bulgaristan'ın Başkenti Soyfa'ya geçen Başkan Tutdere, Sofya'nın Türkiye Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Uyanık'a Adıyaman'ın deprem sonrası durumu ile ilgili bilgi veren Başkan Tutdere, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odasında ziyaretçi defterini imzaladı.

Başkan Tutdere deftere, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odasında bu satırları kaleme almak cumhuriyet ve demokrasiye bağlı bütün varlığını Cumhuriyet'in yönettiği fırsat eşitliğine bağlı olarak milletvekilliği, bugün de Adıyaman Belediye Başkanı olarak görev yapan beni büyük bir mutluluğa götürdü. Bu satırları yazarken bile yaşadığım heyecanı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. 6 Şubat'ta büyük bir yıkıma uğramış, binlerce şehit vermiş Adıyaman Belediye Başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Çizdiğin yol daima rehberimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Projenin ilk ayağı Adıyaman'dan giden heyetin çalışma ziyaretiyle son buldu. İkinci ayağında ise Montana'dan yetkililerin Eylül ayında Adıyaman'a gelmesi bekleniyor. - ADIYAMAN