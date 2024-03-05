AESOB Başkanı Adlıhan Dere\'nin kızı dünya evine girdi

Yerel

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere'nin kızı dünya evine girdi.

Kepez ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'nün kıydığı Neslihan ve Arda çiftinin nikah töreninde konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere mutluluğunu dile getirerek, "Kıymetli kızım Neslihan'ımın ve damadım Arda'nın düğün törenini gerçekleştirdik. Dere ve Bilen ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Rabbim gençlerimizi mesut bahtiyar etsin. Hem dünya hem ahirette olmak üzere iki cihanda da mutluluk, huzur ve saadet nasip eylesin inşallah" dedi.

Dere konuşmasının devamında, "Düğünümüze katılarak bizleri onurlandıran tüm protokol üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşları müdürlerimize, eş, dost, akrabalarımıza, aile büyüklerimize, ülkemizin dört bir yanından gelen Birlik ve Federasyon Başkanlarımıza, Oda ve Kooperatif Başkanlarımıza, yönetim denetim kurulu üyelerimize, esnaf ve sanatkarlarımıza, komşularımıza, mesai arkadaşlarımıza ve ismini sayamadığım daha nice kıymetli misafirlerimize bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için şükranlarımı sunuyor, düğünümüze çeşitli sebeplerden dolayı katılamayıp çiçek, çelenk ve telgraf gönderen, arayıp mesaj atan tebrik eden tüm tanıdıklarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nikah törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuz Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çiftin dost ve akrabaları katıldı. - ANTALYA