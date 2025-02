AFAD Başkanlığına atanan Vali Pehlivan alkışlarla uğurlandı

Yerel

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkanı olarak atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, alkışlarla uğurlandı. Yeni görev yerine uğurlanan Pehlivan, "Mülki idari amiri mesleği, yurdumuzun dört bir tarafında görev yapma onurunu bizlere yaşatıyor" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve çocukları, Valilik Konağı önünde düzenlenen veda programında valilik çalışanları ve kent protokolü ile vedalaştı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı veda programında gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, 20 Mayıs 2022'de Mersin'de göreve başladığını belirterek, "Geçen hafta başı çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle AFAD Başkanı olarak atanmış olmam vesilesiyle bugün de ailecek Allah'a ısmarladık Mersin diyoruz" ifadesini kullandı.

Mersin'de 2 sene 9 ay görev yapma imkanı olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti: "Tabii mülki idari amiri mesleği, yurdumuzun dört bir tarafında görev yapma onurunu bizlere yaşatıyor. Bu yolda ilerlerken, hep o şekilde ifade etmeye çalışırdım. Ülkemizin inci ve öncü şehri, kendine has özellikleri ve müstesna güzellikleriyle ön plana çıkan Mersin'imize de bu anlamda hizmet etmek, Mersinli hemşehrilerimizle hemhal olmak, tanışmak, Toroslar'ın eteğinden Akdeniz'in kıyılarına kadar, tarlasından, bağından, bahçesinden serasından, fabrikalarına kadar vatandaşlarımız neredeyse biz de orada olmaya elimizden geldiğince çalıştık. İlimizin yatırım projelerini takip etmeye ve ilave çalışmalar faaliyeti yapmaya gayret ettik. Her şeyden önemlisi gönül köprüleri kurmaya çalıştık. Bu sürece elimizden geldiği sürece katkı sunmaya çalıştık. Elbette ki hemşehrilerimizin bu konudaki ilgisi desteği çok önemliydi. Bu vesileyle kadirşinas Mersinli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlikte görev yaptığınız kamu kurum ve kuruluşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, sivil toplum teşkilatlarına, meslek kuruluşlarına, basın mensuplarına, şehit ailelerimize, gazilerimize, çiftimizden, esnafımızdan, sanayicimizden işçilerimize; hasılı toplumumuzun bütün kesimlerine şükran duygularımı ifade ediyorum. Biz Mersin'e gelebilmiş olmaktan dolayı, hem şahsım valililik görevini icra eden bir kardeşiniz olarak hem de ailece ziyadesiyle mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İyi ki Mersin'e geldik, iyi ki Mersinli hemşehrilerimizi tanıdık. Karşılıklı bir sevgi bağımız oluştu."

"Görevler değişir ama dostluklar bakidir"

AFAD Başkanlığının, Türkiye'nin en önemli bir kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Elbette orada da elimizden gelen katkıyı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimizin de destekleriyle sunmaya çalışacağız, hizmet etmeye çalışacağız. Orada görev yaparken de inşallah iyi vesilelerle Mersin'imize gidip gelmek nasip olur. AFAD konusu önemli bir konu. Hele ki coğrafyamızdaki gelişmeler geçmişten bugüne hep beraber takip ediyoruz. Zaten bizim mülki idare olarak da işimizin görevimizi önemli bir parçasını teşkil ediyor. Bu anlamda da şunu da ifade etmek isterim; bugüne kadar geçtiğimiz duraklarda, kalbimizin bir köşesine orada bıraktık ve şunu dedik; 'görevler değişir ama dostluklar bakidir, kardeşlik hukuku bakidir.' Gittiğimiz her yerde, bugün işte Ankara'da, yarın nerede olursak; evimiz de dahil gönlümüzün de evimizin de kapısı bütün Mersinli hemşehrilerime açıktır. Sizlerin huzurunda saygıdeğer Mersinli hemşehrilerimden helallik istiyorum. Lütfen haklarını helal etsinler. Bizden yana varsa helal olsun. Mersin'e olan ilgimiz, iletişimimiz devam edecek" diye konuştu.

Valilik çalışanları ve kent protokolü ile vedalaşan Pehlivan, fotoğraf çekiminin ardından alkışlar eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı. - MERSİN