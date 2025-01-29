Afet Farkındalığı Eğitimi ve Tatbikatı

Yerel

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurt Müdürlüklerinde çalışan personele yönelik deprem ve yangın eğitimi verildi. Ayrıca yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliği tarafından organize edilen faaliyette, AFAD Arama Kurtarma Teknisyenleri Habil Çelik, Bülent Kan ile Fatih Özdemir taraftarından Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurdu, çalışanlarına Deprem ve Yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından personele yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği tarafından, afet farkındalık eğitimi ve yangın tatbikatı düzenlendi. Oğuzhan Yaşar ve Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurtlarında çalışan personel içen deprem ve yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. - ERZURUM