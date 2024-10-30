Afganistan'da 30 Yıl Sürecek Çimento Sözleşmesi - Son Dakika
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Afganistan'da 30 Yıl Sürecek Çimento Sözleşmesi

77 İnşaat, Afganistan'da 163 milyon dolarlık çimento fabrikası sözleşmesi imzaladı.

30.10.2024 13:15
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Afganistan Maden Bakanlığı ve Türk inşaat şirketi arasında 163 milyon dolar değerinde 30 yıllık çimento üretimi sözleşmesi imzalandı.

Türkiye merkezli 77 İnşaat adlı inşaat şirketi Afganistan'da çimento fabrikası kurulması amacıyla Taliban yönetimiyle 30 yıllık çimento üretimi sözleşmesi imzaladı. Başkent Kabil'de düzenlenen imza töreninde Afganistan Maden Bakanlığı ve inşaat şirketi arasında 163 milyon dolar değerinde çimento üretimi sözleşmesine imza atıldı. Afganistan'ın kuzey vilayeti Jawzjan eyaletinin Yatim Taq bölgesine kurulacak fabrikada ilk aşamada ve araştırma aşamasında 50 kişi, işletme aşamasında ise bin 200 kişiye iş imkanı sağlanacak. Kurulacak fabrikada yılda 3 bin ton çimento üretimi hedefleniyor.

Afganistan Maden Bakan Vekili Molla Hedayatullah Badri yaptığı açıklamada, Türk şirketi ile 30 yıllık sözleşme imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Maden ve Petrol Bakanlığı, çimento üretimi ve ülkenin kendi kendine yeterlilik alanında yerli ve yabancı çok sayıda şirketle 476 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladı. Tüm firmaların söz verdikleri gibi çalışmalarını yerine getirmelerini umuyoruz" dedi.

" Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye ile Afganistan dostluğunu simgeleyen bir proje imza törenine katılmak ayrıca çok güzel bir tesadüf"

Türkiye'nin Afganistan Maslahatgüzarı Cenk Ünal imza töreninde yaptığı konuşmada "Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye ile Afganistan dostluğunu simgeleyen bir proje imza törenine katılmak ayrıca çok güzel bir tesadüf, çok mutlu edici bir tesadüf oldu bizim için. Türk yatırımcıların ve Türk iş adamlarının Afganistan'a giderek artan bir şekilde ilgi göstermelerinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Afganistan'ın ve Afgan halkı değerli kardeşlerimizin hayatını daha iyi hale getirmek için karşılaştıkları zorlukları gidermek için attığı adımları giriştiği altyapı projelerinde memnuniyetten takip ediyoruz. 77 İnşaat gibi değerli Türk firmalarının burada attıkları adımlar, bundan sonra gelecek firmalar için de yol gösterici oluyor. Bu vesile ile hem şahsıma hem de ülkeme, Afgan kardeşlerimizin gösterdiği dostluktan iyi niyet dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

77 Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Süleyman Ciliv ise, "Afganistan'daki enerji projelerinden sonra şimdi de çimento fabrikası yapmaktayız. Bu projede bin kişi civarında çalışan olacak. Ayrıca çimento üreticileri olacak, pazarlamacılar olacak, çimento inşaat sektörü gelişmiş olacak ve çevreye katkımız olacağını inanıyorum" açıklamasında bulundu. - KABİL

Kaynak: İHA

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