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Afganistan kültürü Sivas'ta görücüye çıktı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afgan öğrenciler düzenlenen programla kültürlerini tanıttı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Afganistanlı öğrenciler tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin salonunda 'Afganistan kültür tanıtım programı' düzenlendi. Program her iki ülkenin de milli marşının okunmasıyla başladı. Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Afganistan kültürüne ait tanıtım videosu izlendi. Programa Afganistanlı Öğrenciler Temsilcisi Yama Ataie, UDEF Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ve Öğretim Görevlisi Adem Ayık, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Alim, SCÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ali Aksu, Afganistan Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve öğrenciler katıldı.

"Zor durumda kaldığımız dönemlerde Afganistan'ın birçok yardımını gördük"

Afganistan yabancı bir ülke olmadığını söyleyen Rektör Yardımcısı Ahmet Alim, "Sizleri ilimiz Sivas'ta görmek bize gurur ve onur veriyor. Afganistan bize yabancı bir ülke değil atalarımız bozkırlarında yıllarca at koşturmuşlar. Aynı kültüre sahibiz aynı inanca sahibiz. O kadar ortak özelliklerimiz var ki. Biz Afganistan'la sadece sizinle tanışmadık geçmişte zor durumda kaldığımız dönemlerde ülke olarak Afganistan'ın birçok yardımını gördük" dedi.

Konuşmaların ardından Afganistanlı öğrenciler; halk oyunlarını sergileyip kültürel şarkılar söyledi. Yöresel kıyafetlerini de tanıtan Afgan öğrenciler yemeklerini de tattırdı.

Kreshma Suleyman ve Ahmet Rohin Feda isimli Afganistanlı öğrenciler ise Türkiye ve Türk insanlarını çok sevdiklerini belirtti.