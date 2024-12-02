Afyonkarahisar\'da 21,5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da 21 buçuk kilogram uyuşturucu yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 21 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta hassas burunlu köpek desteğiyle yaptıkları aramada 21 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak K.K. ve T.Y. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.