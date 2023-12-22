610 Nüfuslu Köyde Susuzluk Çilesi: Çamaşırlar Leğende Yıkanıyor

- Afyonkarahisar'da 610 nüfuslu köyün su çilesi çözülemiyor

Köylüler susuzluk yüzünden çamaşırlarını leğende yıkıyorlar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 610 nüfuslu köyde çıkan su krizinden dolayı vatandaşlar çamaşırlarını leğenlerde yıkıyorlar. İl Özel İdaresi'nin 7 defa ekip gönderip inceleme yaptığı köyde su problemi yaklaşık 1 yıldır çözüme kavuşmadı.

Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar köyünde, susuzluk tartışması köylüyü ikiye böldü. 1966 yılında belde olan Karapınar, 48 yıl belediye ile yönetildi. Nüfus zamanla 3 binden 610'a kadar düşen belde, 2014 yılı yerel yönetimler yasasıyla birlikte köye dönüştü. Yeni idare biçimi göçü hızlandırdı. Çoğunlukla yaşlıların yaşadığı Karapınar'da Nisan ayında susuzluk baş gösterdi. Yüksekte olan evlerin suyu akmamaya başladı. Muhtar Hüseyin Güvenç'i suçlayan köylüler, muhtarın elektrik faturasının çok gelmemesi için su motorlarını çalıştırmadığını iddia etti.

"O zaman 3 bin kişiye yeten su, bugün 500 kişiye yetmiyor"

Karapınar'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Musa Özenboy "Devlet Su İşlerinin sondaj bölümünden geldim. 15 yılımı verdim bu işlere. İki dönem de başkanlık yaptım. Eskiden suyumuz Sultandağı'ndan geliyordu. Köyün merkezine 2002'de sondaj yaptırdım. 22 yıldır bu suyu kullanıyorduk. Şimdiye kadar böyle bir sorun yaşamadık. O zaman 3 bin kişiye yeten su, bugün 500 kişiye yetmiyor. Kaç tane kuyu var. Su yok değil, kuyular dolu. Muhtar, kuyu içindeki pompayı değiştirecek suyu basacak. Kuyuda pompalar kalmamış ki. Kuyunun birine pompa kısa devre yaptı düştü. Bunu çıkaracaklar. Hat da tamam. Benim zamanımda suyun tonu 1 lira 10 kuruştu su. 14 liraya çıktı. Hiçbir şehirde yok bu fiyat. Köyün yüzde 60'ı bu problemle karşı karşıya. Muhtar hakkımızı savunmuyor" eleştirisinde bulundu.

"Aylardır kayınvalidemin evine su gitmiyor"

Köy sakinlerinden Veli Peten, "Muhtar çözüm üretmedi. Kaymakamlığa gittik, herhangi bir sonuç alamadık. Mağduruz, evlerimizde su akmıyor. Çamaşırlarımızı eskiden olduğu gibi leğenlerde yıkamak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Ahmet Peten de "Aylardır kayınvalidemin evine su gitmiyor. Yaşlı kadın ne yapsın. Çamaşır makineleri çalışmıyor. Haftada bir gün yıkatmak için bize getiriyor" dedi.

Muhtar köylülere 'hodri meydan' dedi

İddialara odağındaki Muhtar Hüseyin Güvenç ise probleme yakında çözüm bulacaklarını belirtti. dedikodudan dert yandı. Yeterli yer altı suyu olmadığını belirten Güvenç şunları söyledi: "Gitmediğim, aramadığım yer kalmadı. İl Özel İdareden 7 defa ekip geldi. Ölçüm yaptılar. Yer altı suyunun yetersiz olduğunu söylediler. Kaçak mı var diye düşündük, kaçak da bulamadılar. Normalde ana kuyudan saniyede 2,6 litre su çekiyorduk. 1,2 litreye kadar düştü. Bu sene kar yağışı olmadı. Yeterli su yok. Bazı köylüler, elektrik tasarrufu için motorları kasıtlı çalıştırmadığım yönünde dedikodu üretiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Üç bin kişiye yeten su 600 kişiye niye yetmiyor diyorlar. O iddia sahiplerine hodri meydan diyorum; gelsinler anahtarları kendilerine vereyim motorları dinlesinler. Motor yedi gün 24 saat çalışıyor. Evleri yüksekte olan kişilere haftada iki gün su ulaşıyor. Ki bunların sayısı 24 civarında. Yani 70 hanenin suyunun akmadığı iddiası doğru değil. Borç yüzünden elektrikler kesildi. Çıkardım maaşımdan ödedim. Kimse faturadan bahsetmiyor.