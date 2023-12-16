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Afyonkarahisar'da İsrail'in Filistin'deki katliamı protesto edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İsrail'in Filistin'deki katliamı protesto edildi

Afyonkarahisar'da bir grup doktor, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı basın açıklaması ve yürüyüş ile protesto etti. Grup üyeleri, İsrail'in bölgede yaptığı katliama dikkat çekerek dünya kamuoyunu savaşı durdurmak için göreve davet etti.

Afyonkarahisar\'da İsrail\'in Filistin\'deki katliamı protesto edildi
16.12.2023 - 15:08,  Güncelleme: 15:10
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Afyonkarahisar'da bir grup doktor İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti.

Doktorlar Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiinde bir araya gelerek ardından Zafer Meydanı'na yürüyerek İsrail katliamını protesto ettiler. Ellerinde İsrail'e tepki gösterdikleri döviz ve pankart taşıyan grup üyeleri ardından yaptıkları basın açıklaması ile İsrail'i kınadı. İsrail'in bölgede katliam yaptığına dikkat çeken grup üyeleri dünya kamuoyunu savaşı durdurmak için göreve davet ederken, aynı zamanda Filistin halkının tıbbi yardımda alamadığını belirterek bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini ifade ettiler. Eylem açıklamanın ardından olaysız bir şekilde sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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