Afyonkarahisar'da OSB'lerin son durumu konuşuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da OSB'lerin son durumu konuşuldu

29.06.2022 10:16
Afyonkarahisar'da OSB'lerin son durumu konuşuldu

Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji İş Birliği (SANTEK) Toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji İş Birliği (SANTEK) Toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.

İlgili kurumların ve STK'ların katıldığı toplantıda OSB'lerin mevcut durumu, doluluk oranları, yatırımcı çekmek için yapılacak çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda öncelikle Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akın Yıldırım gündem maddeleri ve bir önceki toplantıda alınan kararların sonuçlarına dair bilgiler verdi. Ardından Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, OSB'de devam eden genişleme çalışmaları ve yapılan diğer çalışmalara dair bilgiler verdi. Merkez 2. OSB Müdürü Osman İnanır da Türkiye'nin yeşil OSB'si Sinanpaşa Merkez 2. OSB hakkında bilgiler verdi. İmar planlarının onaylandığını, kamulaştırma kararlarının beklendiğini söyledi. Ardından sırasıyla Emirdağ, Dinar, İscehisar Mermer İhtisas OSB, Sandıklı, Şuhut, Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon OSB ve Bolvadin OSB müdürleri tarafından organize sanayi bölgelerinin genel durumlarına dair bilgiler verildi. OSB'lerin gelişmesi, daha çok üretim yapılması, daha çok yatırımcı kazandırılması noktasında atılacak adımların da değerlendirildiği toplantıda, firmaların ara eleman ihtiyacının nasıl giderilebileceği konusunda da istişarelerde bulunuldu. Görüş ve önerilerin alınmasıyla toplantı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da OSB'lerin son durumu konuşuldu - Son Dakika

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