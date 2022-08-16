Vali Yiğitbaşı, Büyük Taarruzun kutlamalarını yapılacağı Şuhut ilçesinde Atatürk Evi, Kocatepe Anıtı ve ilçe merkezinde bir dizi temaslarda bulundu. Kutlama programı çerçevesinde yapılacak çalışmaları yerinde gören Vali Yiğitbaşına'na incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz , Şuhut Kaymakam Lokman düzgün ve protokol üyeleri de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Yiğitbaşı, Büyük Taarruz kutlamalarının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika

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