Ağrı\'da Köy Yolları Yenileniyor

Ağrı'da köy içi yolları yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.
Ağrı Valiliği koordinesinde yapılan köy içi yollarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yapılan 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla köy içi yolları daha dayanıklı ve konforlu hale getirildi. - AĞRI
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