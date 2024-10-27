Ağrı\'da Köy Yolları Yenileniyor

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Ağrı'da köy içi yolları yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde yapılan köy içi yollarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yapılan 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla köy içi yolları daha dayanıklı ve konforlu hale getirildi. - AĞRI