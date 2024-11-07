Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

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Ağrı'da uyuşturucuya geçit yok

AĞRI - Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve emniyet uygulamasında durdurulan bir minibüste şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu yolcunun üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 paket halinde 144 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 27 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.