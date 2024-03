Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Kadın Personelle Bir Araya Geldi

Yerel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan kadın personelle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekli programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Güler Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve kurumdaki kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Kökrek, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirterek, "Sizler, sadece kurumumuz için değil, tüm toplumumuz için çok değerlisiniz. Ailenin temel taşı olan sizler, aynı zamanda eğitimin, bilimin, sanatın ve siyasetin de öncüleri, ilham kaynaklarımızsınız. Göstermiş olduğunuz azim, kararlılık ve başarılarla her geçen gün daha da güçleniyor, toplumumuza daha da büyük katkılar sağlıyorsunuz. Kurumumuzda çalışan kadın personelimiz, her alanda göstermiş oldukları başarılarla bizlere gurur veriyor. Sizlerin katkılarıyla kurumumuz daha da ileriye gidecek ve daha da büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

Kökrek, kurumda çalışan kadın personelin talep ve önerilerini de dinleyerek, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Program, kadın personelle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI