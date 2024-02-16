Ağrı Valisi ve eşi, eğitimden kadın haklarına örnek çalışmalara imza atıyor

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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, eğitimden kadın haklarına kadar birçok alanda örnek çalışmalara imza atıyor.

Okula devam etmeyen özellikle kız çocukları ve devamsızlık yapan öğrencileri tekrar okula kazandırmak, anne velilere, sokakta çalışan ve madde bağımlı çocuklar ile kadınlara yönelik sorun ve çözüm yollarını kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle masaya yatıran Vali Koç ve eşi, paydaşlarla proje ve çalışmaları hayata geçirerek hayatları değiştiriyor.

Yürütülecek proje ve çalışmaların koordinasyonunu yapan Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, bu defa da İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, kadınların ihtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarını bulmak amacıyla yeni proje ve çalışma kararı alındı. Katılımcılara teşekkür eden Neslihan Gül Koç, paydaşlarla yeni proje çalışmalarına imza atacaklarına vurgu yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç da eşiyle birlikte yaptığı çalışmaların önemine değinerek, "Eğitim, kadın, çocuk, gençlik gibi konular bizim önceliğimiz. Bu konularda sorunları tespit edip, çözüm üretmek için kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içindeyiz. Eşim Neslihan Hanım da bu konuda çok duyarlı ve aktif. Birlikte Ağrı'mızın kalkınması ve gelişmesi için çalışıyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Okula devam etmeyen öğrencilerimizi tekrar okula kazandırdık, sokakta çalışan ve madde bağımlı çocuklarımıza sahip çıktık, kadınlarımızın haklarını koruduk ve güçlendirdik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Ağrı halkının desteği ve duası bizim için çok önemli. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz." dedi. - AĞRI