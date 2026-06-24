Ağrı'da 116 derslikli 9 okul yeni eğitim döneminde açılacak - Son Dakika
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Ağrı'da 116 derslikli 9 okul yeni eğitim döneminde açılacak

Ağrı\'da 116 derslikli 9 okul yeni eğitim döneminde açılacak
24.06.2026 11:05
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Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürüyor. Kamu ve hayırsever katkılarıyla yapımı devam eden toplam 116 derslikli 9 okulun 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete sunulması hedefleniyor.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle il genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Öğrenciler için daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmak amacıyla başlatılan yatırımlar kapsamında yeni okul inşaatları, pansiyon projeleri, doğalgaz dönüşümleri ve kapsamlı onarım çalışmaları yürütülüyor. 2025 yılı içerisinde yapımına başlanan 44 derslikli 3 okul ile 2026 yılı içerisinde yapımına başlanan 44 derslikli 4 okulun inşası devam ediyor. Hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen'in katkılarıyla yapımı süren 20 derslikli Turizm Meslek Lisesi ve 100 yataklı Uygulama Oteli ile hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman'ın katkılarıyla yapımı devam eden 8 derslikli ilkokulun da tamamlanmasıyla, il genelinde kamu ve hayırsever katkılarıyla toplam 116 derslikli 9 okulun 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Ağrı'da 116 derslikli 9 okul yeni eğitim döneminde açılacak

116 DERSLİKLİ 9 OKUL ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULACAK

Ağrı'da eğitim yatırımları kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında yapımına başlanan okul projeleriyle derslik kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 2025 yılı içerisinde yapımına başlanan 44 derslikli 3 okul ile 2026 yılı içerisinde yapımına başlanan 44 derslikli 4 okulun inşaat çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra hayırsever iş insanlarının katkılarıyla da önemli eğitim yatırımları hayata geçiriliyor. Hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen'in desteğiyle 20 derslikli Turizm Meslek Lisesi ve 100 yataklı Uygulama Oteli'nin yapımı devam ederken, hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman'ın katkılarıyla 8 derslikli ilkokul inşa ediliyor.  Kamu ve hayırsever katkılarıyla yürütülen bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplam 116 derslikli 9 okulun 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılması hedefleniyor. Yeni okulların öğrenciler için daha nitelikli eğitim ortamları oluşturması, derslik ihtiyacının karşılanmasına katkı sunması ve il genelindeki eğitim altyapısını güçlendirmesi bekleniyor.

YENİ OKUL VE PANSİYON PROJELERİ İÇİN İHALE SÜREÇLERİ SÜRÜYOR

Ağrı'da devam eden eğitim yatırımlarının yanı sıra yeni projeler için de hazırlıklar sürüyor. 2026 yılında yıllara sari olarak planlanan 48 derslikli 2 okul ile 100 yataklı pansiyonun ihale süreci devam ediyor. Ayrıca 8 derslikli 1 okulun ihale çalışmaları da sürdürülüyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte il genelindeki eğitim kapasitesinin daha da artırılması ve öğrencilerin modern eğitim ortamlarına erişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eğitim yatırımlarının yalnızca derslik sayısını artırmakla sınırlı kalmadığı, öğrencilerin barınma ve uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesine de katkı sunduğu belirtildi. Özellikle turizm meslek lisesi ve uygulama oteli projesinin, mesleki eğitim alanında öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir yatırım olması bekleniyor.

Ağrı'da 116 derslikli 9 okul yeni eğitim döneminde açılacak

OKULLARDA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ağrı'da eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında okul binalarında doğalgaz dönüşümü ve kapsamlı onarım süreçleri de yürütülüyor. Bu doğrultuda 7 ilçede toplam 50 okulda doğalgaz dönüşümü için ihaleler gerçekleştirildi. Bununla birlikte 8 ilçede yer alan 96 okulda kapsamlı onarım çalışmaları için ihale süreçleri tamamlandı. Onarım ve dönüşüm çalışmalarının, okullarda daha güvenli, konforlu ve sağlıklı eğitim ortamları oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor. Ağrı Valiliği koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, geleceğin teminatı olan çocuklar için modern, güvenli ve nitelikli eğitim alanları oluşturulması amaçlanıyor. İl genelinde okul yapımı, pansiyon yatırımları, doğalgaz dönüşümleri ve onarım projeleriyle eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Yerel Ağrı'da 116 derslikli 9 okul yeni eğitim döneminde açılacak - Son Dakika

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