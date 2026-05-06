Ağrı’da bilim fuarı kapılarını açtı

06.05.2026 09:28
Ağrı’da TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı açıldı. 49 öğrencinin hazırladığı 16 proje, farklı bilim alanlarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yetkililer, bu tür etkinliklerin öğrencilerin araştırma ve üretme becerilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

Ağrı’da öğrencilerin bilimsel çalışmalarını sergilediği TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen fuar, gençlerin hazırladığı projelerle bilim ve teknoloji alanında önemli bir buluşmaya sahne oldu.

ÖĞRENCİLERDEN 16 PROJELİK BİLİMSEL ÇALIŞMA

Fuar kapsamında 11 danışman öğretmenin rehberliğinde 49 öğrencinin hazırladığı toplam 16 proje sergilendi. Projeler; teknoloji ve tasarım, biyoloji, matematik, sosyoloji, dil ve edebiyat gibi farklı alanlarda hazırlandı.

Ayrıca çalışmalar STEAM, ekolojik okuryazarlık, dijital oyun tasarımı ve bağımlılıkla mücadele gibi güncel temaları kapsayarak dikkat çekti. Fuarda 3 araştırma ve 13 tasarım projesi yer alırken, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

“GENÇLERİN BİLİMLE BULUŞMASI GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin büyük bir emek ürünü olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin gençlerin araştırma, sorgulama ve üretme becerilerini geliştirdiğini ifade eden Seyhan, bilimle erken yaşta tanışmanın önemine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise fuarların eğitim sürecine önemli katkı sunduğunu belirterek, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulduğunu söyledi. Açılışın ardından protokol üyeleri fuarı gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Tübitak, Yerel, Ağrı, Son Dakika

