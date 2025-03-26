Ahlat'ta 3 Öğrenci 4 Ayda Hafız Oldu - Son Dakika
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Ahlat'ta 3 Öğrenci 4 Ayda Hafız Oldu

Ahlat\'ta 3 Öğrenci 4 Ayda Hafız Oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 öğrenci, hafızlık eğitimini sadece 4 ayda tamamladı.

26.03.2025 11:22
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimi alan 3 öğrenci 4 ayda hafızlığını tamamladı.

Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'dan gelen 3 öğrenci Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini 4 ayda tamamladı.

Kurs öğreticilerinden Zafer Yetişkin, "Öğrencilerimiz Diyarbakır, Cizre ve Mardin'den geldi. Hali hazırda 3 öğrencimiz hafızlık eğitimlerini 4 ayda bitirdi. Özverili bir şekilde çalıştılar. İsteselerdi daha kısa sürede bitirebilirlerdi. Tabii hafızlıkların daha sağlam olması için 4 ayda bitirdiler. Haziran ayında da sınava girerek kazanıp gidecekler" dedi.

Cizre'den gelerek hafızlığını tamamlayan Mahmut Aydın (18), "Bundan önce 4 yıllık Arapça eğitimi aldım. Mezun olduğum gibi hafız olmak istedim. Allah'ın izniyle 4 ayda bitirdim" dedi. Mardinli hafızlık öğrencisi Barış Kalın (19), "Arapça eğitimimden sonra Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'na geldim. Hocalarımız sayesinde hafızlığımı 4 ayda bitirdim. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. Diyarbakırlı kursiyer Nuh Çiçekyüz (18) de, "Arapça eğitimimden sonra hafızlık yapma hayalim vardı. Bu nedenle buraya geldim. Hocalarımız bizleri çok güzel bir şekilde eğitti. Allah onlardan razı olsun. 4 ayda bitirdiğim için Allah'a şükrediyorum. Tabii Ramazan ayında bitirmek manevi değeri daha yüksek oldu. Kur'an'ın indiği ayda hafızlığı bitirmek nasip olduğu için çok şanslıyım" ifadesini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta 3 Öğrenci 4 Ayda Hafız Oldu - Son Dakika

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