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Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin yeni Başkanı Ahmet Aras

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

MUĞLA - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Meclis toplantısında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kullanılan 145 oyun 141'ini alarak Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Divan Başkanlığı'nı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yaptığı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis Birinci Başkan vekilliğine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meclis ikinci başkan vekilliğine Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit seçildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümenine ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan seçildi.

Başkan Aras; "Yeni dönemde güçlenerek hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni bir vizyonla göreve talip olduklarını, aktif bir şekilde çalışarak birliğin lobisini güçlendireceklerini söyledi ve tüm üyelere kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Başkan Aras; "Kıyı Ege Belediyeler Birliği Olağan Mayıs ayı meclis toplantımızda başkanlık seçimimiz yaptık. Şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Birliğin kuruluşundan günümüze görev alan başkanlarımıza, meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak yeni bir vizyonla üye belediyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini arttırmak, dayanışma içerisinde hareket etmek için göreve talip olduk. Birliğimizin gücünü hissettirmek, aktif bir şekilde çalışmak, birliğimizin lobisini kuvvetlendirmek için buradayız. Çalışmalarımızda son dönemde belediyelerimizin sıkıntısı olan kaynak ve yetkiler konularına odaklanacağız. Merkezi hükümet nezdinde yapacağımız bütün girişimlerle son zamanlarda yaşadığımız bu sorunları geride bırakmak için büyük bir güçle çalışacağız" diye konuştu.

"Dış İlişkiler Komisyonu kurularak Belediyelerimizin bilinirliği artacak"

Aras, "Bugün gündemimize Dış İlişkiler komisyonu kurulmasını koyduk. Daha önce Dış İlişkiler komisyonumuz yoktu. Burada görev alacak arkadaşlarla beraber özellikle uluslararası platformda birlik üyesi belediyelerimizin bilinirliğini arttıracak uluslararası fonlardan yararlanmalarını sağlayacağız" dedi.

"İsmi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da Anadolu'nun her köşesinden üyemiz var"

Konuşmasının sonunda "İsmi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da Anadolu'nun her köşesinden, belediyelerin üye olduğu çok güçlü bir birlik. Çok güzel işler yapıyor. Özellikle birbirleri ile deneyim paylaşmak gibi, yine belediyelerin ortak projeler üretmesi gibi, belediye personeline hizmet içi eğitim verilmesi gibi. Bütün ilişkileri düzenleyen bir üst birlik. Önemli bir üst birlik. Şimdi yeni bir vizyon katmak gerekiyor. Özellikle kent diplomasisi konusunda zaten günümüzde siyaset bir daha genele evrildi. Yerel yönetimlerin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Yerel yönetimler kendi aralarında çık iyi ilişkiler kurursa, ortak projeler üretirse, deneyimlerini paylaşırsa, bu tamamen halkın faydasına oluyor. Biz de zaten bu birliği halkın faydasına olsun diye kurmuşuz. Kentlerin en büyük zorluğu şu ekonomik şartlarda hizmetin nitelikli bir şekilde üretilmesi noktasında. Orada da biz hem deneyimlerimizden hem de ortak çıkacak olan fikirlerden, önerilerden faydalanacağız. Hem merkezi hükümet nezdinde, hem yerel yönetim birlikleri nezdinde, hem meslek odaları ve sivil toplum nezdinde, hem de ulusular arası platforma Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyelerinin menfaatlerini en iyi şekilde koruyacağız" dedi.