Ahmet Aras, Nice İklim Zirvesi\'nde Yerel Yönetimlerin Rolünü Vurguladı

Yerel

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Nice İklim Zirvesi'ne (Nice Climate Summit 2024) konuşmacı olarak katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmacı olarak katıldığı İklim Zirvesi, Nice Cöte d'Azur Büyükşehir, Nice şehri ve La Tribune Gazetesi iş birliği, Nice Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Zirvede, iklim değişikliği ve deniz ekosistemlerinin korunması üzerine dünya genelinden politikacılar, bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Aras, deniz ekosistemlerinin korunması için yürütülen projeleri anlattı

Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin iklim değişikliğiyle mücadelesinde attığı adımları, yerel yönetimlerin bu süreçte oynadığı kritik rolü ve deniz ekosistemlerinin korunması için yürütülen projeleri katılımcılara anlattı. Akdeniz Bölgesi'ndeki ekosistemlerin korunmasına yönelik somut çözümler sunan Başkan Aras, yerel yönetimlerin dirençlilik inisiyatiflerinde lider konumda olması gerektiğinin altını çizerek, Gökova Körfezi'ndeki örnek çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı. Başkan Aras'ın İklim Zirvesi'nde yerel yönetimlerin iklim değişikliği karşısında karşılaştıkları zorluklar ile bunların üstesinden gelmek için yapılması gerekenler üzerine gerçekleştirdiği konuşması, Ege Denizi'nin iklim krizi kaynaklı sorunlarının ve çözüm yollarının küresel gündemde yer almasını sağladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirve, Haziran 2025'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'na hazırlık niteliğinde önemli bir adım olarak görülüyor. Deniz koruma alanlarının artırılması, iklim gözlem sistemlerinin güçlendirilmesi ve küresel iş birliklerinin geliştirilmesi zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Başkan Aras Brest – Sea'ties Deklarasyonu'nu imzaladı

Deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerini hafifletmek ve kıyı şeritlerinin dayanıklılığını artırmak için tasarlanmış ortak bir çalışmayı taahhüt eden Fransa'nın girişimiyle İspanya, Norveç, İtalya, Portekiz ve Birleşik Krallık ile ICLEI – Sürdürülebilirlik için yerel yönetimler tarafından desteklenen Brest –Sea'ties Deklarasyonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalandı. Deklarasyon, iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselmenin hızlanmasını ele almak için koordineli yerel ve uluslararası çalışmaların aciliyetini vurguluyor. Ayrıca deklarasyon, Houstan, New Orleans, Nice, Oslo, Venedik, Stockholm, Vancouver ve Xiamen gibi dünya çapındaki kıyı şehirlerini bir araya getiriyor.

Başkan Aras Monaco'da ziyaretlerde bulundu

Ahmet Aras, Fransa ziyaretinde Monaco'da Monaco Ticaret Odası (Monaco Ekonomi Kurulu) Genel Müdürü Sayın Guillaume Rose, Çevre Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Samy Touati, Deniz Biyolojisi alanında uzmanlaşmış Bilimsel Araştırma Merkezi ve Mercan Dünya Konservatuvarı'nın kurucusu Didier Zoccola ile devam eden projeleri hakkında görüşme fırsatı buldu. Monaco Yatçılık Fuarı'nı da ziyaret eden Başkan Aras orada bulunan Türk şirketleriyle görüştü.