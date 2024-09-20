Oğluna rapor vermeyen doktoru feci şekilde dövdü - Son Dakika
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Yerel

Oğluna rapor vermeyen doktoru feci şekilde dövdü

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Eskişehir'de Y.C. adlı kadın, oğlunu alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. A.D. isimli doktordan oğluna istirahat raporu vermesini isteyen Y.C., olumsuz yanıt alınca ortalığı ayağa kaldırdı. Y.C., aile hekimine saldırarak darbetti. Olayın ardından "beyaz kod" verilmesi üzerine öfkeli anne gözaltına alındı.

20.09.2024 13:57  Güncelleme: 15:17
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Olay, Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; merkezdeki 4 aile hekiminden biri olan A.D. isimli kadın personel, başka bir aile hekimine kayıtlı Y.C. adlı kadının çocuğunu muayene etti. Aile hekimi, yaptığı kontroller neticesinde çocuğun bir sağlık sorunu olmadığını belirledi. Anne Y.C. oğluna rapor verilmesi talebinde bulunurken, aile hekiminin olumsuz yanıt vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Oğluna rapor vermeyen doktoru feci şekilde darbetti

ÖFKELİ ANNE, DOKTORUN TEPESİNE ÇIKARAK KAFASINI YERE VURDU

Hakaretler savuran öfkeli anne, kadın aile hekimine saldırıda bulundu. Y.C.'nin şiddet uyguladığı sırada aile hekimi A.D, kafasını evrak dolabına çarpıp yere düştü. Ardından saldırgan kadın aile hekimi A.D.'nin üzerine çıkarak kafasını defalarca yere vurdu. Odadan gelen sesleri duyup gelen hemşireler ve bu sırada muayene için bekleyen hastalar ise içeri girerek yaralı aile hekimini saldırgan annenin elinden güçlükle kurtardı. Yaraladığı aile hekimini sedyeyle taşındığı esnada da tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı kadın aile hekimi A.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"SENİN PARMAKLARINI DA KIRACAĞIM"

'Beyaz kod' verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından saldırgan Y.C. gözaltına alındı. Saldırgan Y.C.'nin kafasından aldığı darbelerle yaralanan aile hekimi A.D.'ye sedye ile taşındığı esnada da, "Rapor vermedin dayağı yedin. Senin parmaklarını da kıracağım" dediği bilgisi edinildi. Saldırıyı öğrenen Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaralı aile hekimi A.D.'yi tedavi altına alındığı Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bildirici, yaralı aile hekimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tomografisi çekilen yaralı aile hekimi A.D.'nin müşahede altında tutulduğu ve aile hekimine saldıran öfkeli annenin yetkililerce gözaltına alındığı bildirildi.

Oğluna rapor vermeyen doktoru feci şekilde dövdü
Kaynak: İHA

Fevzi Çakmak, Eskişehir, Tepebaşı, 3-sayfa, Sağlık, Şiddet, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğluna rapor vermeyen doktoru feci şekilde dövdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf Kenan Dikici:
    Kısasa Kısas Şart Oldu. Doktora yapılan Saldırıyı şiddetle kınıyorum. 5 1 Yanıtla
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