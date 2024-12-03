Aile Hekimleri İstifaya Zorlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Aile Hekimleri İstifaya Zorlanıyor

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Sinop'ta aile sağlığı çalışanları, yeni yönetmeliğin haksızlık yarattığını belirtti.

03.12.2024 17:14
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Haber:   Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkanı Aslı Ak Kocadağ, "Bunca yıl eğitilmiş elemanı, eğitilmiş çalışanını istifaya zorlamak en çok da bu ülkenin insanına yapılmış bir haksızlık. Hastamız gerek görmedi, 6 ay aile hekimliğine gelmedi, bizim maaşımızdan kesilecek. Aile aşıyı reddetti, o da bizim maaşımızdan kesilecek. Başka bir gebe gebeliğini paylaşmak istemedi ve tespit edemedik, bizim maaşımızdan kesilecek. Halbuki, biz bu ülkenin insanına hizmet etmek istiyoruz" dedi.

Sinop Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkanı Aslı Ak Kocadağ, 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bunca yıl eğitilmiş elemanı, eğitilmiş çalışanını istifaya zorlamak en çok da bu ülkenin insanına yapılmış bir haksızlık"

Kocadağ, şöyle konuştu:

"Maalesef yönetmelik, aile sağlığı çalışanlarını, hemşireleri, aile hekimliklerini istifaya ve emekliliğe zorlamakta. Entegre hastanelerimizde bir çok arkadaşımız istifa etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü, 96 saat gibi insan üstü çalışmayı gerektiren bir yönetmelik. Dolayısıyla arkadaşlarımızın istifası beraberinde neyi getirecek? Sinop, küçük bir coğrafya. Herkesin herkesi tanıdığı sevdiği bir coğrafya. Herkes gittiğinde kendi aile sağlığı çalışanı, kendi hemşiresini görüyor. Birçok arkadaşımız birinci basamakta son derece tecrübeliler. Çünkü, sağlık çok geniş bir yelpaze. Yoğun bakım, acil, çocuk bakım çok bambaşka bir bilim dalı. Ama aile sağlığı çalışanı ve hemşire arkadaşlarımız birinci basamak konusunda çok tecrübeliler ve son derece eğitimliler. Bunca yıl eğitilmiş elemanı, eğitilmiş çalışanını istifaya zorlamak en çok da bu ülkenin insanına yapılmış bir haksızlık. Neden istifa ediyoruz? Neden istifaya zorlanıyoruz? Daha önce de belirttiğimiz gibi biz kendi emsallerimiz içinde en düşük maaşları alan grubuz. Bununla beraber çok ciddi bir iş yükü de üzerimize yükleniyor. İş yükünü bırakın, tamam o bizim göze aldığımız bir alan ama her türlü durumda maaşımızdan kesintiyle tehdit ediyorlar. Hastamız gerek görmedi, 6 ay aile hekimliğine gelmedi, bizim maaşımızdan kesilecek. Aile aşıyı reddetti, o da bizim maaşımızdan kesilecek. Başka bir gebe gebeliğini paylaşmak istemedi ve tespit edemedik, bizim maaşımızdan kesilecek. Halbuki, biz bu ülkenin insanına hizmet etmek istiyoruz. Bu ülkede bağışıklama çalışmalarıyla on yıllar sonrasını korumak istiyoruz. Ama bu sistem maalesef ben de dahil bir çok arkadaşımı istifaya zorluyor. Çünkü, biz istifa etmeyerek çalıştığımız alanlarda kalmaya direnerek aslında evimize getirdiğimiz rızkımızın önüne geçiyoruz. Keşke böyle olmasa.

"Bu şekilde devam ederse, bakanlık bizlere gözünü kulağını kapatırsa çok daha uzun süreli iş bırakma eylemleri olacak"

Çok ciddi bir katılımla iş bırakma eylemleri yapıldı. Hem ebe arkadaşlarım hem aile hekimleri başlangıçta 3 gün iş bıraktık, bu sefer 5 gün bırakıyoruz. Bu şekilde devam ederse, bakanlık bizlere gözünü kulağını kapatırsa çok daha uzun süreli iş bırakma eylemleri olacak. Çünkü, bu ülkenin hekimi güzel yetişmiş, hemşiresi güzel yetişmiş ama hekimin reçete edeceği antibiyotiğe, reçete edeceği mide ilacına karışan, hastanın sevkine karışan ve ucuna da ekonomik bir yaptırım koyan bir sistem bu. Dolayısıyla da bir hemşire, bir ebe olmanın ötesinde bir vatandaş olarak da sağlığın piyasalaşmasının çok ciddi sorumlulukları olacaktır bundan sonraki süreçte. Sinop'ta hem hekimlerimizden hem aile sağlığı çalışanlarından istifa eden, emekliliğe giden arkadaşlarımız var. Yönetmeliğin mağduriyetini ekonomik anlamda, mali haklar anlamında ilk defa aralık ayında göreceğiz. Bir çok arkadaşımız aralık ayı sonrasındaki maaşlarına göre muhtemelen kendi alanlarına dönmek zorunda kalacaklar. Zaten dönmeyen arkadaşlar da emin olun, mecburiyetten dönemeyen arkadaşlardır. Şu an sağlık personeli, hekimler ve ebe hemşirelerin yüzde 90'ı istifayı düşünüyor, bir kısmı da emekliliği düşünüyor. Çok tecrübeli arkadaşlarımızı kaybettik. Bunlar bu ülkenin insanı adına çok üzücü."

Aile Hekimleri İstifaya Zorlanıyor
Kaynak: ANKA

Politika, Aslı Ak, Sağlık, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Hekimleri İstifaya Zorlanıyor - Son Dakika

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