Aile hekimlerinden performans uygulaması talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aile hekimlerinden performans uygulaması talebi

Malatya'da görev yapan çeşitli sendika üyesi aile hekimleri, deprem bölgelerindeki illerde aile hekimliği sistemindeki ücret hesaplanmasının her birimin 4 bin nüfus baz alınarak uygulanmasını istedi. Aile hekimleri, deprem nedeniyle zorunlu göçlerin yaşandığı bölgelerde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti ve taleplerini açıkladı.

27.03.2024 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile hekimlerinden performans uygulaması talebi

MALATYA - Malatya'da görev yapan çeşitli Hekimsen öncülüğündeki çeşitli sendika üyesi aile hekimleri yaptıkları ortak açıklama ile deprem bölgelerindeki illerde aile hekimliği sistemindeki ücret hesaplanmasının her birimin 4 bin nüfus baz alınarak uygulanmasını istedi.

Deprem bölgesi Malatya'da, bir araya gelen MAHGED, Hekimsen, AHEF, Tabipsen, Hekim Birliği üyesi aile hekimleri, nüfusa bağlı ücret hesabı nedeniyle bazı aile hekimi ve sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Aile hekimleri adına basın açıklamasında bulunan Aile Hekimi Dr. Fuat Zengin, "Yüzyılda bir meydana gelen afet sonrası şehrimizin yaralarını sarmaya çalışırken bakanlığın performans desteği son ana bırakılan, ayrı bir strese sebep olan uzatmalarla en fazla bir yıl sürdü. Şubat ayında yani yüzyılın afetinden sadece bir yıl sonra nüfusa dayalı performans sistemi uygulamaya konulmuştur. Malatya ile ilgili güncel bazı bilgileri dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Şuan itibariyle, 8 adet konteynır kentte 117000 kişi yaşamaktadır. 69.855 kişi şehri tamamen terk etmiş bulunmaktadır. Yıkılan bina sayısı 6.643, ağır hasarlı bina sayısı 35.907 olarak belirtilmiştir. Toplam ASM sayısı 97 olup, 66'sı kamuya ait 31'i özel kurulmuş ASM'dir. Hala 10 ASM konteynırlarda hizmet vermektedir. Yeni tek bir ASM binası oluşturulamadı. İlimizde 285 aile hekimliği kadrosu bulunmakta olup, 40 aile hekimi biriminin şuan itibariyle aile hekimi bulunmamaktadır. Yaklaşık 7 aile hekiminden 1'i ayrılmıştır" dedi.

Zengin, "Deprem nedeniyle zorunlu göçler oldu ve hala çoğu kişinin barınacağı normal şartlar oluşmadığı için farklı bölgelerde ikamet etmeye devam etmektedirler. Bazı aile hekimlerinin deprem öncesi 4 bin civarı nüfusu varken şuan iki binin altına inmiş bulunmaktadır. Bu durum hasta sayımız ve verimimiz açısından iyi olsa da, aile hekimliğinin nüfusa bağlı ücret hesabı nedeniyle bazı aile hekimi ve hemşire arkadaşlarımız geçim sıkıntısı çeker hale gelmiştir. Deprem nedeniyle bazı arkadaşlarımızın evi yıkıldı bir çoğumuzun evleri hasarlı ve onarım için ekstra yüklü masraflar altına girmiş bulunmaktayız. Buna rağmen konteynırlarda bize ait olmayan görev yerlerinde halkımıza hizmet etmek için koşturduk. En zor zamanda halkımızın yanında olmaya çalıştık. İltimas istemiyoruz. Aşılar, takipler ve daha bir çok görevimizi ifa ederken bize bağlı aksaklık olursa, makul ücret kesintisi yapılmasını destekliyoruz. Ancak bize bağlı olmayan mücbir durumlarda kesinti yapılmaması gerekmez miydi diye de sormak istiyoruz. Değerli kamuoyumuz, Ankara'da bakanlık bürokratları tarafından yaptım oldu mantığıyla alınan kararların oluşturduğu mağduriyetlere birkaç örnek vermek istiyoruz. Bazı aile hekimleri şubat ayında aldığı maaşın yarısını mart ayında kaybetti, bazı hemşire arkadaşlarımız bu ay asgari ücret civarında maaşlar aldı, bunları dile getirirken inanın biz bile rencide olmaktayız. Afet sonrası şehri terk etmememiz ve biz de depremzede olduğumuz halde fedakarca çalışmamız bizim için bir önemli iken, bakanlık bürokratlarının son uygulamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Taktiri vicdanınıza bırakıyor, taleplerimizi dikkate alacağınıza inanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zengin, "Acil taleplerimiz, normal yaşam şartları oluşuncaya dek deprem nedeniyle durumu ağır olan illerde aile hekimliği sistemindeki her birimin 4 bin nüfusu olduğu kabul edilerek ücret hesaplanması. Birime yeni başlayışta veya birim değişikliğinde de aynen devam etmesi. En kısa zamanda nüfus çarpan katsayısı artırılarak, nüfusların makul seviyeye çekilmesi. Teşvik ödemelerinin tavandan hesaplanması. HYP taramalarının ertelenmesi, ihtiyaç duyulan asm hizmet binalarının hızla inşaası Sağlık Bakanlığımızdan talebimizdir. Yüzyılın afetiyle mücadele eden, toplumun kılcallarına nüfuz eden aile hekimliği çalışanlarına güçlük çıkarmak, mağduriyet yaşatmak, taleplerine kulak tıkamak bizzat depremzede halkın acılarına sırtını dönmekten başka bir anlamı olmayacağını düşünüyoruz. Bakanımızın yoğun iş temposunda bizleri göz ardı etmeyeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Malatya, Sendika, Deprem, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile hekimlerinden performans uygulaması talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:19 Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılması ABD’de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması ABD'de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak
22:49 Gürcistan, Yunanistan’ı eleyerek Türkiye’nin son rakibi oldu Gürcistan, Yunanistan'ı eleyerek Türkiye'nin son rakibi oldu
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 01:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Aile hekimlerinden performans uygulaması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement