Aile Rehberi Sistemi Başlatıldı

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmasını hedeflediğimiz Aile Rehberi Sistemi ile talep eden haneleri yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katıldı. Ankara Hakimevi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, muhtarların mahallelerde yaşanan olayları en yakından bilen kişiler olduğunu ve bu sorunların çözülmesinde önemli rol oynadıklarını söyledi. Aile Rehberi Sistemi'ni başlattıklarını da belirten Göktaş, bu sistem sayesinde talep eden haneleri yakından takip ederek sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedeflediklerini söyledi.

"Muhtarlarımızla, afetlere karşı mücadeleden asayiş sorunlarına kadar her alanda çözüm ortağımız olarak çalıştık"

Toplumun tüm kesimlerine dokunan, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve çözümü de en hızlı üretenlerin muhtarlar olduğunu vurgulayan Göktaş, "23 yıl boyunca, demokratik katılımcılığın olmazsa olmazı kabul ettiğimiz muhtarlarımıza yönelik çalışmalara özel önem verdik. Bugün, yerel yönetimlerimizin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlete ulaşmasında bir köprü görevi görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyetle muhtarlarımızla, afetlere karşı mücadeleden asayiş sorunlarına kadar her alanda çözüm ortağımız olarak çalıştık. Bu anlamda, muhtarlarımızın yetkinliklerini artırmak, onlara sağlanan imkanları genişletmek ve yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attık. Muhtarlık kurumunun daha etkin çalışabilmesi için dijital dönüşüm süreçlerine entegre ederek daha hızlı ve etkili hizmet sunmalarını sağladık. Gelinen noktada, muhtarlarımız sadece mahallelerindeki sorunlara çözüm arayan değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan bir yapı haline geldi. Ülkemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılanması için muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kadınların yönetim süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer almasıyla ülkemizin refah seviyesinin de yükseleceğine inanıyoruz"

Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin artmasını, karar alma süreçlerine farklı bakış açıları kazandırılması açısından önemli gördüklerini belirten Göktaş, "Kadınların yönetim süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer almasıyla ülkemizin refah seviyesinin de yükseleceğine inanıyoruz. Bu amaçla kadınları hayatın her alanında desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmede bize önemli bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda, Eylem Planımızın 5 ana ekseninden birini, gerek yerel gerek ulusal siyasette kadın temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak olarak belirledik. Kamu kurumlarımızla, üniversitelerle, yerel yönetimlerimizle, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarımızla liderlik ve karar alma mekanizmalarına kadın katılımının artırılması için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

"Aile Rehberi Sistemi ile sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz"

Kadına ve çocuğa şiddeti önlemede muhtarların önemli bir rolü olduğunu söyleyen Bakan Göktaş şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, kadın ve çocuklar başta olmak üzere şiddet mağduru her bir vatandaşımızın yeniden hayata tutunması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu noktada, siz kıymetli muhtarlarımızın, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelemizde çok kritik bir role sahip olduğunuzu vurgulamak istiyorum. Bu anlamda en önemli paydaşlarımızdan biri de sizlersiniz. Yaşadığınız mahallenin ihtiyaçlarını, o mahallenin sakinlerini en iyi sizler bilir, sizler tanırsınız. Şiddet olaylarının geri dönülemez sonuçlar doğmadan önlenmesi çok önemli bir mesele. Risklerin erkenden tespit edilip koruyucu-önleyici mekanizmaların harekete geçirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 81 ilimiz ve 922 ilçemizin sosyal risk haritalarını çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık. Sosyal risk haritaları ile; kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguları bütüncül olarak görmeyi amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak. Bunun yanı sıra, Bakanlık olarak Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmasını hedeflediğimiz Aile Rehberi Sistemi ile, talep eden haneleri yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz. ve sizlerin mahallelerinize karşı taşıdığınız duyarlılık ve sorumluluk, şiddet mağduru vatandaşlarımıza ulaşmamız, onlar için gerekli koruma, rehberlik ve destek hizmetlerimizi sunmamız açısından büyük önem arz ediyor." - ANKARA