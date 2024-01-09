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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli arkadaşlarına yardım eden ilkokul öğrencisine teşekkür etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli arkadaşlarına yardım eden ilkokul öğrencisine teşekkür etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için 60 bin mavi kapak toplayan ilkokul öğrencisi Süleyman'a teşekkür etti ve desteklerini ifade etti. Süleyman'ın duyarlılığından etkilenen Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Süleyman'ı ziyaret ederek tebriklerini iletti ve hediyeleri verdi. Süleyman ve ailesi de Bakan Göktaş'a teşekkür etti ve Süleyman'ın yardımlarına devam edeceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli arkadaşlarına yardım eden ilkokul öğrencisine teşekkür etti
09.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye almak için 60 bin mavi kapak toplayan ilkokul öğrencisi Süleyman'a teşekkür etti, desteklerini ifade etti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Fatih İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Süleyman Zahit Yeniçeri, ilçede düzenlenen yarışma çerçevesinde engelli arkadaşları için mavi kapak toplamaya başladı. Daha fazla kapak biriktirmek için yardım istediği İstanbul'daki öğretmen teyzesinin de otobüsle gönderdiği kapaklarla yaklaşık 60 bin kapak toplayan Süleyman'ın bu davranışı, bazı basın yayın organlarında 'Muhteşem Süleyman' başlığı ile yer aldı.

İlkokul öğrencisi Süleyman'ın bu duyarlılığından etkilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın talimatı üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Üzümlü ilçesine giderek Süleyman'ı ziyaret etti. Bakan Göktaş'ın tebrik ve desteklerini ileten Demirci, gönderilen hediyeleri de Süleyman'a verdi.

Yeniçeri Ailesi de gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a teşekkür etti.

İlkokul öğrencisi Süleyman da Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Engelli arkadaşlarıma yardım etmek için daha çok kapak toplamaya devam edeceğim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli arkadaşlarına yardım eden ilkokul öğrencisine teşekkür etti - Son Dakika


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