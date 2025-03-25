Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarıyla buluştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan\'dan gelen şehit çocuklarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

25.03.2025 16:40
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Azerbaycan'da faaliyet gösteren, "Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği"nin koordinasyonunda, Türk dünyası halkları, özellikle şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesi, ortak değerlerin tanıtılması amacıyla bir dizi etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen şehit çocuklarını, Bakanlık Toplantı Salonu'nda ağırladı. Göktaş, şehitlerin emaneti çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının bizlere emanetisiniz. Sizlerle beraber olmak, burada misafir etmek bizler için çok çok kıymetli" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğine ve beraberliğine vurgu yapan Göktaş, "Türkiye ile Azerbaycan olarak biz her zaman gönül gönüle iki ülkeyiz. Aynı köklerden besleniyoruz. Sevincimizde de hüznümüzde de bir oluyoruz. Bu ziyaretler ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı daha da pekiştiriyor" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı çocuklara teşekkürlerini ileten Göktaş, Türkiye'den güzel hatıralarla, yeni kardeşlik hikayeleriyle dönmeleri temennisinde bulundu. Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği Başkanı Sevinç Alizade Asgerhan da Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileterek, Karabağ'daki şehitler ve şehit çocuklarına ilişkin bilgi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarıyla buluştu - Son Dakika

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