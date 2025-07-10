Aileler Umutlu: Çocuklar Geri Dönsün

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlaması beklenen silah bırakma süreci öncesinde Diyarbakırlı aileler çocuklarının geleceklerinden umutlu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor. PKK'nın 11 Temmuz'da silahlarını bırakması beklenirken Diyarbakır'da eski HDP il binasının önünde oturan aileler ise süreçten umutlu. Aziz Demir'in annesi Güzide Demir oğlu için 6 yıldır eylem yaptığını söyledi. Demir, "Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan kalkmayacağız. Barış olacağı söyleniliyor inşallah barış olur bütün çocuklar gelir anne ve babasının kucağına. İnşallah bizim çocuklarımızda gelecek biz sevineceğiz. Bizde istiyoruz barış olsun çocuklarımız geri gelsin. Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özlemişim oğlum gel eve" şeklinde konuştu.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ, şu anda ülkemizde çok güzel bir sürecin başladığını aktararak, "Bu süreç gerçekten terör örgütü için kaçınılmaz güzel bir fırsat. Bizim bölgemizde yıllardır süren bu çatışmalardan halk olarak çok çok rahatsız oluyoruz. Neden bizim bölgemizde de istihdam olmasın, neden gençlerimiz okumasın, gençlerimiz iş sahibi olmasın. Bu süreci biz sonuna kadar destekliyoruz. Umarım bu süreçte herhangi bir provokasyon olmaz gençlerimiz gelir devletimize teslim olur. Böyle güzel bir süreci lütfen değerlendirin silahları bırakın gelin devletimize teslim olun" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Usla ise, oğlu için yaz, kış, yağmur, çamur, sıcak demeden şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen her gün çadıra geldiğini dile getirdi. Uslu, "İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle Cuma günü silahların bırakılacağı söyleniyor inşallah tüm çocuklar geri dönecekler evlerine biz de evlerimize döneceğiz. Dünya gözü ile ölmeden çocuğumuzu alıp eve götüreceğiz. Biz istemiyoruz ne Türk, ne Kürt hiçbir çocuk ne asker, ne polis kimse ölmesin. Bu dünyada herkesin yeri var geniş bir dünyadır, herkese yer var. Hiçbir anne ağlamasın, hepimiz Müslümanız, kardeşiz bu kan dursun, bu kavga dursun yeterdir" dedi. - DİYARBAKIR