Ailesini şehit veren Filistinli çocuk: "Filistin davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biri Türkiye"

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Anne, babası ve kız kardeşini 23 Kasım 2023'te İsrail savaş uçaklarının attığı bomba sonucu şehit veren 12 yaşındaki Filistinli çocuk Abu Moammar, "Şu anda Filistin davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biri Türkiye. Türkiye dışında başka ülke destek vermiyor ve sahiplenmiyor" dedi.

Filistinli Abu Moammar'ın hayatı, İsrail'in başlattığı 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra kabusa döndü. İsrail savaş uçaklarının 23 Kasım 2023 tarihinde Filistinli çocuğun evine attığı bomba sonucu Moammar; annesi, babası ve kız kardeşini kaybetti. Kimsesi kalmayan Moammar'a sadece Türkiye sahip çıktı.

" Gazze'den çıkma nedenim İsrail'in ailemi şehit etmesiydi"

Yoğun çabalar sonucu 2024'ün Ağustos ayında Türkiye'ye gelen Moammar, oturum izni alarak hayatını tüm zorlukları geride bırakmaya çalışıyor. Moammar, yaşadıklarına ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'den çıkma nedenim İsrail ordusunun evimizi hedef alıp tüm ailemi şehit etmesiydi. Hiç kimse kalmadı ve ben de Türkiye'ye geldim. Filistinli çocukların sesi olayım dedim" ifadesini kullandı.

Moammar, "Türkiye'ye girişim 8'inci aydan itibaren gerçekleşti. Geldiğim günden beri büyük bir sempozyuma ilk defa katılıyorum. Bunları anlatıyorum ve inşallah katılmaya ve sesi olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Gazze'deki arkadaşlarım okul arkadaşlarımdan ibaret kaldı"

Moammar, "Gazze'deki arkadaşlarım okul arkadaşlarımdan ibaret kaldı. Onlarla da çok fazla görüşme sağlayamıyorum. Akrabalarımla beli sürelerde görüşmeye çalışıyorum çünkü Gazze'de internet ve elektrik yok" şeklinde konuştu.

"İnşallah Gazze tekrar inşa edilecek"

Moammar, "Ben gittiğimde Gazze'yi 7 Ekim'den önce olduğu gibi hatta ondan daha iyi görmek isterim. İnşallah Gazze tekrar inşa edilecek. Gençleri ve çocuklarıyla birlikte tekrardan eski hallerine geri gelecek, daha iyi hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Filistin davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biri Türkiye"

Moammar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda Filistin davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biri Türkiye. Ben Mısır'a geçtiğimde Mısır'da kaldım ve Mısır'dan hiçbir yere gidemiyordum. Hiçbir ülke beni kabul etmiyordu. Sadece Türkiye'ye geldim ve oturum almam çok kolay oldu. Türkiye dışında başka ülke destek vermiyor ve sahiplenmiyor." - İSTANBUL