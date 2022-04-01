AIPH Başkanı Oosterom: "Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu" - Son Dakika
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AIPH Başkanı Oosterom: "Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu"

01.04.2022 16:32
AIPH Başkanı Oosterom: "Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu"

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernand Oosterom, Expo 2021'in Hatay'ın geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu" dedi.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernand Oosterom, Expo 2021'in Hatay'ın geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu" dedi.

AIPH Başkanı Bernand Oosterom ve yönetim kurulu üyeleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı Expo 2021 Hatay'ın Antakya- Defne bölgesindeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Başkan Savaş, ziyarette AIPH başkanı Oosterom ve yönetim kurulu üyelerine organizasyon süreci ve gerçekleştirilecek birçok etkinlik ve aktivite hakkında bilgiler verdi.

Expo 2021 organizasyonu ile Hatay'ın festivaller ve fuarlar şehri olacağını söyleyen Başkan Savaş, "Bu işi sizler ile birlikte başardık. Bu bir takım oyunuydu ve takım iyi olunca da başarı iyi bir şekilde geldi. Expo alanlarımızda her şeyi kalıcı ve doğal olarak tasarladık. Çok zorlu bir süreçten geçtik ama sonuç itibariyle başardık. Buradaki başarı Avrupa'daki kadar kolay olmuyor. Bu başarıyı yakalarken insanlarımız da birçok deneyim kazandı. Bu işte sizin de bize inanmanız çok önemliydi. Bizler bugünü yaşayabilmek için çok mesai harcadık. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Expo 2021'in Hatay'ın geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden AIPH Başkanı Bernand Oosterom, "Expo alanı beni çok etkiledi. Hataylı insanların rüyası ve hayali gerçek oldu. Bu güzel Expo alanına çok yoğun mesai harcadığınızı biliyoruz ve buna şahit olduk. Bu iş hayalle başladı ve liderliğiniz sayesinde sonuçlandı. Tüm dünyaya ve halkınıza bu işe nasıl sahip çıktığınızı göstermiş oldunuz. Expo alanları şehre heyecan ve enerji katacak. Expo sadece Hatay'a değil tüm dünyaya daha iyi yaşam alanları inşa eder. Bunun en güzel tarafı da Expo'nun senelerce Hatay halkına hizmet edecek bir alan olması. Bu güzel organizasyondan dolayı size ve ekibinize teşekkür ederim." - HATAY

AIPH Başkanı Oosterom: Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu

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Lütfü Savaş, Antakya, Bahçe, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AIPH Başkanı Oosterom: 'Hataylıların rüyası ve hayali gerçek oldu' - Son Dakika


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