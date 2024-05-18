AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bulucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıkışıyla birlikte aziz milletin umutlarının canlandığını ve kendi geleceğini yeniden tayin edeceği istiklal mücadelesinin başlatıldığını belirtti.

18.05.2024 15:53
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Bulucu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıkışıyla birlikte aziz milletin umutlarının canlandığını ve kendi geleceğini yeniden tayin edeceği istiklal mücadelesinin başlatıldığını belirtti.

Başkan Bulucu, "Samsun'da atılan bu tarihi adım Anadolu'da dalga dalga yayılarak vatanın işgalden kurtarılması için azim ve kararlı bir mücadele başlatılmıştır. 19 Mayıs, hürriyetine tarih boyunca pranga vurdurtmamış olan aziz milletimizin yeniden şahlanışını ifade eden önemli bir tarihtir. Bu şahlanış ki, direnişin en kuvvetlisi, fedakarlığın en büyüğü, inanmışlığın en üst mertebesi ve de mücadelenin en milli olanlarından biridir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her fırsatta gençliğin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yapmış ve gençlerimizi geleceğimizin mimarı olarak tarif etmiştir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Partimiz, hem Türkiye genelinde hem de Adıyaman'ımızda Gençlik ve spor anlamında çok ciddi yatırımlar yaptı. 6 Şubat depremi ile birlikte şehrimizin yeniden inşası ve ihyasında da gençlerimiz bizim en önemli öznemiz olduğu yapılan yatırımlarla kendisini göstermiştir. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; gençleri sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyor, gençlerimize yaptığımız yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile eğitim, gençlik ve teknolojiyi bir araya getirerek Adıyaman'ımızın geleceğini parlak bir şekilde aydınlatma gayretindeyiz. Öte yandan bu süreçte, Türkiye'nin küresel arenada rekabet edebilmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Yavrularımız, bu vizyonun merkezinde yer alarak Türkiye'yi yeni başarılarına taşıyacağına gönülden inanıyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimizin bu zamanın sahibidir. Bizler de gençlerimizin emanetçileriyiz. Gençlerimizin her alanda yetişmesi ve başarılı birer bireyler olarak Adıyaman'a katkı sağlaması hem şehrimiz hem de ülkemizin daha aydınlık yarınlarına ulaşmasının anahtarıdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimize verdiği önem sadece sözle değil fiiliyatta da gençlerimizi hep ön saflarda olmasını isteyen bir liderdir. Bunun en somut göstergelerinden biri de AK Parti olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyor olmamızdır. Gençlerimizin bu vatan topraklarını ve özgürlüğümüzü bizlere canları pahasına bırakan kahramanların mücadelesinden güç alarak ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyamanlı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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