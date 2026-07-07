AK Parti Gaziantep, ailesini genişletiyor! AK Parti’ye 25 kişilik katılım - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep, ailesini genişletiyor! AK Parti’ye 25 kişilik katılım

AK Parti Gaziantep, ailesini genişletiyor! AK Parti’ye 25 kişilik katılım
07.07.2026 10:40
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AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda, Yeniden Refah Partisi İslahiye İlçe Başkanı Haydar Özkan ile İl Başkan Yardımcısı Ali Deniz’in öncülüğünde AK Parti’ye katılan 25 kişiye rozetleri takıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy ile İl Başkan Yardımcıları da katıldı. AK Parti saflarına katılan yeni üyelerin rozetleri İl Başkanı Fedaioğlu ve beraberindeki heyet tarafından takdim edildi.

AK Parti Gaziantep, ailesini genişletiyor! AK Parti’ye 25 kişilik katılım

“MİLLETİMİZ AK PARTİ ÇATISI ALTINDA KENETLENİYOR”

Programda konuşan İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti’nin 24 yıldır milletin güveniyle büyüyen, Türkiye’nin her alanda dönüşümüne öncülük eden ve eser siyasetiyle yol yürüyen büyük bir dava hareketi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun kararlılıkla hayata geçirildiğini ifade eden Fedaioğlu, “Bugün AK Parti sadece seçim kazanan bir siyasi hareket değildir. AK Parti; milletiyle aynı istikamette yürüyen, vesayete karşı milli iradeyi savunan, mazlumun yanında duran, eserleriyle konuşan büyük bir harekettir. Milletimiz de bu duruşu gördüğü için her geçen gün AK Parti çatısı altında kenetlenmeye devam etmektedir” dedi.

AK Parti Gaziantep, ailesini genişletiyor! AK Parti’ye 25 kişilik katılım

“TESADÜF DEĞİL TEVECCÜH”

AK Parti’ye yönelik katılımların tesadüf olmadığını vurgulayan Fedaioğlu, “Türkiye’nin geleceğine dair sözü, projesi ve hedefi olanların adresi AK Parti’dir. Sadece eleştirenlerin değil; üretenlerin, sorumluluk alanların ve taşın altına elini koyanların buluştuğu yer AK Parti’dir. Bugün aramıza katılan kıymetli kardeşlerimiz de bu kutlu davaya olan inançlarını ortaya koymuş, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde yerlerini almışlardır” ifadelerini kullandı. Gaziantep teşkilatlarının sahada güçlü bir birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fedaioğlu, “Her mahallede, her sokakta, her gönülde AK Parti’nin eserlerini, hizmet anlayışını ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de milletimize sonuna kadar açıktır. İnşallah teşkilatımızı daha da büyüterek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüzü aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu. Program, rozet takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel AK Parti Gaziantep, ailesini genişletiyor! AK Parti’ye 25 kişilik katılım - Son Dakika

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