AK Parti İlçe Başkanından Darp İddiası: CHP İlçe Başkanı ve Korumalar Hakkında Suç Duyurusu

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Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası

AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu

MERSİN - AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, kendisini darp ettikleri gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın korumaları ve CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında Yavaş'ı sözlü olarak eleştirdi. Yavaş'ın korumaları ve bazı partililer ile Çopur arasında arbede yaşandı. Çopur, Yavaş'ın korumaları, CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ve partililer hakkında kendisini darp ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP üyeleri Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz'ı ifadeye çağırdı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından CHP ilçe başkanı ve iki partili serbest bırakıldı.