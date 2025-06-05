AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın bayram arefesinde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara şeker dağıtıp çevredekilerle bayramlaşan Ayaydın, "Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı arefesinde Kağıthane'deki vatandaşlarla bir araya geldi. Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki bayramlaşmaya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti. Ayaydın ve Öztekin, mesire alanında bulunan vatandaşların bayramını kutlarken çocuklara da şeker ikramında bulundu. Piknik yapan aileler bayramlaşma için kendilerine teşekkürlerini iletti.

"Bayramlaşmaya yine milletimizle beraber olmaya geldik"

Geleceğin kıymetlileri olarak belirttiği gençlerle beraber Kağıthane ilçesinde olduklarını söyleyen Ayaydın, "Yarın Kurban Bayramı vesilesiyle bugün Kağıthane'de vatandaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. AK Parti olarak 23 yıldır Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimizle her daim iç içe olduk. Bugün de bayramlaşmaya yine milletimizle beraber olmaya geldik. Yarınların umudu, geleceğimizin kıymetleri gençlerimizle birlikte bayramlaşacağız. Çocuklarımızla oynayacağız, büyüklerimizin ellerinden öpüp hatırlarını soracağız ve gençlerimizle bayramlaşacağız" dedi.

"Kağıthane Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olduk kurban kesim noktaları ve diğer yerler gibi çalışmalarımızla"

Zamanın çok hızlı geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Öztekin, "Ramazan Bayramı daha geçtiğimiz aylardaydı ve okullar da kapanmak üzere. Ben şunu gördüm çocuklarımız, ailelerimiz bayram hazırlıklarını tamamlamış. Bugün arefe günü ve biz Kağıthane Belediyesi olarak kurban kesim noktaları ve diğer yerler gibi çalışmalarımızla tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Bayramın mutluluğu, bayramın güzelliği, bayramın paylaşmanın olduğunu hatırlamak için kıymetli. O yüzden de bugün sağ olsun milletvekilimizle birlikte burada çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Ben de buradan tüm hemşehrilerimize, Kağıthanelilere, İstanbullulara bayramınız kutlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL