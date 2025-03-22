AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Kula AK Parti\'nin düzenlediği iftara katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kula İlçe Başkanlığı tarafından memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen iftar programına katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.

Gençlik ev Spor Bakanlığı yaptığı dönemde memleketi Manisa'nın Kula ilçesine yaptığı hizmetlerle hemşehrilerinin gururu haline gelen AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kula İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılmak üzere memleketi Kula'ya geldi. Kula'daki ilk programında Kula'da geçtiğimiz ay içerisinde eğitim öğretim faaliyetine açılan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, iftar saatine kadar esnaf ziyareti yaparak vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Daha sonra Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında hemşehrileri ile bir araya gelen Kasapoğlu, vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Görev süresi boyunca Kula'ya sağladığı hizmetlerin yanı sıra hükümet olarak Kula'ya sağlanacak hizmetlere katkı sunmanın gururunu yaşamaya devam ettiğini söyleyen Kasapoğlu, programa katılan hemşehrilerine teşekkür ederek tüm Kula halkının ramaan ayını tebrik etti.

Kasapoğlu, iftar programının ardından Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret ederek Kula'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu'nun Kula'daki programına Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. - MANİSA