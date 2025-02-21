AK Parti Kütahya'da Kentsel Dönüşüm Tartışmalarına İtiraz Etti

Yerel

AK Parti'den Kütahya Belediyesi'ne kentsel dönüşüm tepkisi

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya milletvekilleri ve İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya'daki kentsel dönüşüm projelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin kentsel dönüşüm alanlarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya'daki kentsel dönüşüm projelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Kütahya Belediyesi'nin bu projelerde herhangi bir dahli bulunmamaktadır" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin ifadelerine tepki gösteren Bayırcı, "Belediye başkanımız, sanki bu projeleri belediye yürütüyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın, yapılan iş devletimizin ve milletimizin eseridir. Biz, yapılan işleri bir başkasının sahiplenmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bayırcı ayrıca, Osman Gazi Mahallesi'nde devam eden uzlaşı çalışmalarına da değinerek, "Yanlış bilmiyorsam yüzde 50'nin üzerinde bir uzlaşı sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Adil Biçer: "Belediyenin dahli yok"

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Belediye Başkanı Kahveci'nin kentsel dönüşüm alanına ilişkin açıklamalarını "talihsiz" olarak nitelendirerek, "Burada Kütahya Belediyesi'nin herhangi bir dahli geçmişte de, bugün de yoktur. Tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Çevre, Şehircilik Bakanlığımızın, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın ve TOKİ'nin marifetiyle bu konutlar hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur" şeklinde konuştu.

Milletvekili Mehmet Demir: "Durmak yok, yola devam"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Biz kimin ne dediğine bakmaksızın 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler: "Projeler TOKİ ve bakanlık eliyle yürütülüyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de kentsel dönüşüm projelerinin devlet eliyle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Burası tamamen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bünyesinde TOKİ eliyle yapılan konutlardır" dedi.

Belediye Başkanı Kahveci'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Erenler, "Hak sahibi olarak kendilerine ait daireleri görmeye gelmiş olabilirler. Ancak bu projeleri kendileri yürütüyormuş gibi bir algı oluşturmalarını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Erenler ayrıca, AK Parti olarak Kütahya'da hemşehrilerinin menfaatine olan her projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Belediye meclisinde de ifade ettiğimiz gibi vatandaşlarımızın yararına olan her konuda destek vermeye ve altına imza atmaya hazırız" dedi.