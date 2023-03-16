AK Parti Meclis Üyesi Aktaa: "Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ki acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada?" - Son Dakika
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AK Parti Meclis Üyesi Aktaa: "Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ki acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada?"

16.03.2023 20:00
AK Parti Meclis Üyesi Aktaa: "Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ki acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada?"

İBB AK Parti Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, "İttifak bozulduğunda Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ve çirkin buluyorum ki acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada?

İBB AK Parti Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, "İttifak bozulduğunda Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ve çirkin buluyorum ki acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada? Sizin istediğinize uymadı diye o hakaretlerin edilmesine yüreğiniz el veriyor mu?" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın dördüncü birleşimi, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, kadın hakları konusunda yaptığı konuşmada, Meral Akşener'in millet ittifakından ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin kadın üyelerinin yanında olmadıklarını ve Akşener'i savunmadıklarını söyledi. CHP ve İYİ Parti üyelerine seslenen Aktaa, "Ben sol görüşteki kadın örgütlerimize sesleniyorum. Yanınızdan PKK'lıları, LGBT'lileri ayırın. Sizin iktidarınız olursa 10-15 seneye kadar kadın ve aile diye bir şey kalmayacak, kadın haklarını yine konuşamayacağız. Burada İYİ Partili arkadaşlardan kimse konuşmadı. İttifak bozulduğunda Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ve çirkin buluyorum ki, acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada? Sizin istediğinize uymadı diye o hakaretlerin edilmesine yüreğiniz el veriyor mu değerli meclis üyeleri arkadaşlar? Bence kürsüde onu da kınamalıydınız. Biz Meral Hanım'a söylüyoruz, AK Parti'li kadınlar sizin haklarınızı korur Meral Hanım, siz hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Aktaa'nın sözleri üzerine CHP Meclis Üyesi Tuğba Sönmez'in cevap vermesiyle İBB Meclis Toplantısı'nda kadın hakları tartışması yaşandı.
Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tartışmayı sonlandırırken yaptığı konuşmasında " Türkiye'nin en büyük ikinci meclisinde tartıştığınız konulara bakın. En çok kadınlar kavga ediyor. Buna hep beraber izin vermeyelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel AK Parti Meclis Üyesi Aktaa: 'Meral Akşener'e edilen küfürlere o kadar üzüldüm ki acaba biriniz karşı durdu mu sosyal medyada?' - Son Dakika


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