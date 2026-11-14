AK Parti Mudanya Kurucu İlçe Başkanı Mevlana Şimşek, Mudanya\'da toprağa verildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, AK Parti Mudanya Kurucu İlçe Başkanı Mevlana Şimşek, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski bakan Hakan Çavuşoğlu, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Şimşek'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mevlana Şimşek'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.