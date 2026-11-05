Akademik mahkumlar

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Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı birimlerde temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetler gibi alanlarda çalıştırılmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Antalya...

Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı birimlerde temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetler gibi alanlarda çalıştırılmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin üniversite bünyesindeki çeşitli hizmet alanlarında çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü" imzalandı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan katıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan İkili İş Birliği Protokolü kapsamında yükümlüler Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı birimlerde temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetler olmak üzere 4 ana sektörde görev alacak. Belirlenen hizmet alanında görev alacak yükümlülerin üniversite bünyesine yerleştirilmesinde; suç türü, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu ve kişilik özellikleri Araştırma ve Değerlendirme Formu (ARDEF) çerçevesinde titizlikle incelenecek: kamu düzenini ve kampüs güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek uygun yükümlüler çalışmalara dahil edilecek.

Mevzuat gereği yükümlülere herhangi bir ücret ödenmeyecek ve sigorta yapılmayacak. Muhtaç durumdaki yükümlülerin iaşe ihtiyaçları, ulaşım ve iş sağlığı ile güvenliği üniversite imkanlarıyla karşılanacak. Yükümlülerin seçiminde kampüs güvenliğinin hem Başsavcılık hem de üniversite yönetiminin üzerinde hassasiyetle durduğu temel konu olduğunun altını çizen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, "Kamu yararına çalıştırılacak yükümlüler kampüse ya da kurumlara rastgele gönderilmemektedir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan uzman psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacılarımız tarafından Araştırma ve Değerlendirme Formu (ARDEF) çerçevesinde her yükümlü için detaylı bir risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılacak" dedi.

Yükümlünün işlediği suçun nevi, geçmiş adli sicili, yaş, eğitim ve psikososyal durumu titizlikle analiz edileceğini vurgulayan Kocaman, "Ağır ve kasten işlenen suçlardan mahküm olan ya da kamu güvenliği açısından risk taşıyan bireyler kesinlikle bu tür kurumsal çalışma programlarına dahil edilmezler. Ayrıca protokol uyarınca, üniversite yönetiminin çalışmasını uygun görmediği hiçbir yükümlü kampüste görevlendirilmeyecek. Yükümlülüklerini aksatan veya kurallara uymayanlar hakkında anında ihtar yapılarak infaz süreçleri yakından takip edilecek. Dolayısıyla kampüs güvenliğini veya eğitim-öğretim huzurunu riske atacak bir duruma müsaade edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yükümlülerin çalışma süreleri ve standartlarının infaz mevzuatıyla net bir şekilde sınırlandırıldığını söyleyen Kocaman, "TCK 50/1-f ve CMK 231/8-c kapsamındaki yükümlülerde 1 gün çalışma 2 saat olarak hesaplanır. Yükümlü günde en az 2, en çok 8 saat; haftada ise en az 10, en çok 40 saat çalıştırılabilir. Denetimli serbestlik tedbiriyle şartlı salıverilme öncesi tahliye olan yükümlüler ise denetim süresinin üçte birini günde 4 saat, ayda 80 saat çalışarak tamamlarlar. Görev alanları ise üniversitenin derslikleri, idari binaları, park ve bahçeleri ile çevre düzenleme alanlarıdır. Yükümlülerimiz burada boya-badana, çevre temizliği, peyzaj, marangozluk ve idari büro işlerine destek vererek hem kamu kaynağı tasarrufu sağlamakta hem de çalışma disiplini kazanacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Akdeniz ÜniversitesiAntalyaYerelSon Dakika

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