Akademisyen ve Parlamenterlerden Başkan Savaş'a Ziyaret - Son Dakika
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Akademisyen ve Parlamenterlerden Başkan Savaş'a Ziyaret

21.07.2022 15:58
Akademisyen ve Parlamenterlerden Başkan Savaş'a Ziyaret

‘21. Yüzyılda Göç ve Eğitim’ temalı VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi için Hatay’da bulunan Azerbaycan Milletvekili Milli Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ganire Paşayeva, Moldova Milletvekili İrina Constantinova ve YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Mehmet Engin Deniz, beraberlerindeki heyet ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti.

'21. Yüzyılda Göç ve Eğitim' temalı VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi için Hatay'da bulunan Azerbaycan Milletvekili Milli Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ganire Paşayeva, Moldova Milletvekili İrina Constantinova ve YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Mehmet Engin Deniz, beraberlerindeki heyet ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Antakya EXPO alanında gerçekleşen ziyarette Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş iki devlet olduğuna değinen konuklar, aynı kültüre ve inanca sahip iki ülkenin yüzyıllar boyunca dayanışma içerisinde kalmaya devam etmek için çalıştıklarını belirtti. Irina Constantinova, Türklüğün sahip olduğu değerlerin temsilcileri ve aktarıcıları olan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi önemli isimlerin fikirlerinin gelecek nesillere taşınamasının önem arz ettiğine dikkat çekti. Türk dünyasının birlik içerisinde olmasının öneminden bahseden Lütfü Savaş, tarihten örnekler vererek bu birliğin güçlendirilmesinin temellerinin nasıl atıldığını konuklara anlattı.

Ziyaret sonrası heyet, çekimleri Hatay'da yapılan olan Azerbaycan'da yayınlanan Operasyon Savaş Şehri yarışmasının platosunu gezerek Azerbaycanlı yarışmacılara başarılar diledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı, sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve birçok üniversitenin katıldığı kongrenin misafirleri akşam saatlerinde Medeniyetler Korosu'nun şarkılarını dinlemek üzere EXPO amfitiyatroda buluştu.  Misafirperverliklerinden dolayı Savaş'a ve MKÜ Rektörlüğüne teşekkür eden YTÜ Dekanı Mehmet Engin Deniz, "Belediye başkanımız da akademisyen. Bu sebeple bizleri çok iyi anlıyor. Sağ olsun, var olsun" dedi.

"HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR ATMOSFERE KATKI SAĞLAYABİLECEĞİZ"

Deniz'in ardından sahneye çıkan Lütfü Savaş, "13 medeniyete ev sahipliği yapan, birçok ilkin yaşandığı kadim şehir Hatay'a hoş geldiniz. Böyle kutsal bir şehre böyle güzel bir mesele için geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Göç, bugünün ve bundan sonraki yılların en önemli olaylarından bir tanesi. Ülke olarak buna hazır olmamız gerekiyor. Yakın, orta ve uzun vadeli planlar yapmamız lazım. Kongre bildirimlerinde de bunu göreceğiz. Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde herkesin mutlu olacağı bir atmosfere katkı sağlayabileceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akademisyen ve Parlamenterlerden Başkan Savaş'a Ziyaret - Son Dakika

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