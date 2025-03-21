Akar ve Büyükkılıç'tan kanaat önderleriyle eğitim istişaresi - Son Dakika
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Akar ve Büyükkılıç'tan kanaat önderleriyle eğitim istişaresi

Akar ve Büyükkılıç\'tan kanaat önderleriyle eğitim istişaresi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, Kayseri'nin eğitimdeki geleceği...

21.03.2025 11:51  Güncelleme: 11:55
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, Kayseri'nin eğitimdeki geleceği üzerine istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşınması adına Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderlerinin yanı sıra üniversite rektörleri ve kurum ve kuruluşların yetkilileri eşliğinde gerçekleşen istişare toplantısında, Kayseri'nin eğitim başta olmak üzere öncelikli meseleleri ele alındı. Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gibi önemli isimler ile birlikte yapılan toplantıda, Kayseri'nin eğitimdeki gelişimi için ortak fikirler paylaşıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eğitim alanında verim alınacak bir sistem üzerine istişareler yaptıklarını belirtti. Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Akar, "Bizim hazırlıklı ve güçlü olmamız lazım. Bunun için de eğitim şart. Hiçbir şekilde geleceğimizi, bekamızı, refahımızı, güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini kimsenin kararına bırakamayız. Onun için güçlü olmak zorundayız, birlik ve beraberlik içerisinde olma zorunluluğumuz var. Bizim bir fidandan bir çınara dönüşen Söğüt ruhumuz var" ifadelerinde bulundu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, deprem bölgesinde süren çalışmalar ve terörün sonlandırılmasına yönelik verilen mücadeleye de değinerek, artık söz dinleyen Türkiye değil, sözü dinlenen bir Türkiye olduğuna vurgu yaptı. Buluşmada, Sivil Toplum Teşkilatları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile üniversite rektörleri de yaptıkları konuşmada, eğitim ve topluma yönelik görüşlerini bildirerek, bilgiler paylaştı.

İstişare toplantısının ardından iftar programı da düzenlendi. İftar programın ardından Başkan Büyükkılıç, teravih namazı sonrası Kıranardı Meydan Camii'nde hemşehrileriyle buluşarak, keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın konuşmacı olarak katıldığı Mektep Melikgazi programında, Sosyal Bilimler Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi. Programda gençlerin gelişimi üzerine önemli mesajlar verildi. Son olarak Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve AK Parti İl Yönetimi ile birlikte sahur sofrasında bir araya gelerek, Kayseri'nin geleceği için birlik mesajları verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akar ve Büyükkılıç'tan kanaat önderleriyle eğitim istişaresi - Son Dakika

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