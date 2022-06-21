Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı - Son Dakika
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Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı

21.06.2022 00:27

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar zor durumda. Geçtiğimiz hafta Mersin'de akaryakıt zamları için taksiciler protesto düzenlemişti. Bu kez de Karabük'te benzer bir eylem yapıldı. Karabük'teki bazı otobüsçüler ile dolmuşçular yolun ortasında kontak kapattı. Eylem sonucunda metrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Karabük'te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.

VATANDAŞLARIN BİR KISMI TEPKİ GÖSTERDİ

Eylem sırasında çevrede olan vatandaşlardan bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

MERSİN'DE DE TAKSİCİLER KONTAK KAPATMIŞTI

Mersin'de geçtiğimiz hafta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Pozcu kesiminde yaya ve araç trafiğinin son derece yoğun olduğu Forum kavşağına bir anda giren yaklaşık 20 taksi, kontak kapatmıştı. Araçlarından inen ve akaryakıta gelen zamlara isyan eden taksiciler "Mazota indirim", "Direne direne kazanacağız" sloganları atmıştı.

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Kaynak: İHA

Hürriyet, Karabük, Mersin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı - Son Dakika
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