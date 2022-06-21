Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı

Karabük'te Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.

VATANDAŞLARIN BİR KISMI TEPKİ GÖSTERDİ

Eylem sırasında çevrede olan vatandaşlardan bazıları şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

MERSİN'DE DE TAKSİCİLER KONTAK KAPATMIŞTI

Mersin'de geçtiğimiz hafta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Pozcu kesiminde yaya ve araç trafiğinin son derece yoğun olduğu Forum kavşağına bir anda giren yaklaşık 20 taksi, kontak kapatmıştı. Araçlarından inen ve akaryakıta gelen zamlara isyan eden taksiciler "Mazota indirim", "Direne direne kazanacağız" sloganları atmıştı.