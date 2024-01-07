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Akaryakıt zamları sebze ve meyve fiyatlarını da etkiledi - Son Dakika
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Akaryakıt zamları sebze ve meyve fiyatlarını da etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında sebze ve meyve fiyatları, akaryakıt zamlarının etkisiyle arttı. Vatandaşlar, fiyatların yükselmesine tepki göstererek, alım güçlerinin azaldığını belirtti.

07.01.2024 - 10:52,
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Akaryakıta gelen zamlardan sonra, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında da ürünler zamlandı. Pazar esnafı, "Akaryakıta gelen zamlardan dolayı bu mallara hepsine yansıtmak zorundayız. Akaryakıt 15 lira iken bu mal 5 liraya satılıyordu. Şimdi akaryakıt 40 lira olunca bu mal 60 lira olarak direkt 10 lira üzerine koyuyor. 3 lira indiriyorsa 10 lira yukarı çıkarıyor. Arabamızın muayenesini yaptıramadık. Vatandaş bitik, bitmiş yani vatandaş" dedi.

Akaryakıt zamlarından sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında da sebze ve meyve fiyatları arttı. Fiyat artışına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar şunları söyledi:

"VATANDAŞ BİTMİŞ"

-Bir pazar esnafı: "Akaryakıta gelen zamlardan dolayı bu mallara hepsine yansıtmak zorundayız. Akaryakıt 15 lira iken bu mal 5 liraya satılıyordu. Şimdi akaryakıt 40 lira olunca bu mal 60 lira olarak direkt 10 lira üzerine koyuyor. 3 lira indiriyorsa 10 lira yukarı çıkarıyor. Arabamızın muayenesini yaptıramadık. Vatandaş bitik, bitmiş yani vatandaş. Ne yapacağını bilmiyor vatandaş."

-İşçi emeklisi Derviş Akdoğan: "Ektiğim mal biçtiğimi ödemiyor. Evde dana falan varsa onu satıp ödüyoruz artık kalan borçlarımızı da. Borçtan kalkamaz olduk. Maaş 7 bin 500 lira, kaç kuruş arttı ki? Keşke çiftçilik yapsaydık. Eskiden 20 ton pamuk kaldırıyorduk, 30 ton buğday kaldırıyorduk, bin kilogram susam kazanıyorduk, para doluydu. Şimdi hiç yok. Her şey canımız istiyor. 1 kilogram et alıyoruz 550 lira. Güç yeter mi? Alamıyoruz onu almıyoruz."

"GEÇEN HAFTA 30 LİRAYDI ŞİMDİ 40 LİRA"

-Pazar alışverişine gelen vatandaş: "Geçen hafta 30 liraydı şimdi domates 40 lira olmuş. Kaç kuruş para var bizde? Hastaneden çıktık cebimizdeki parayı da buraya verdik 50 lirayı, 100 lirayı. Alamadım aha işte aldığım 2 maydanoz 1 kilogram soğan."

-İşçi emeklisi vatandaş: "İşçi emeklisiyim. Arttı ama tatmin edici değil. Fiyatlar çok pahalı alım gücümüz azaldı."

-Başka bir vatandaş: "Et alamıyorum yok, kurban şeylerinden vermişlerdi pay vermişlerdi onu yedim işte. Tavuk almadım daha."

Akaryakıt zamları sebze ve meyve fiyatlarını da etkiledi
Kaynak: ANKA
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Osmaniye, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akaryakıt zamları sebze ve meyve fiyatlarını da etkiledi - Son Dakika


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