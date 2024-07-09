Akaryakıt Zammı Pazar Esnafını Vurdu

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Akaryakıta gelen zamların ardından Osmaniyeli pazar esnafı sattıkları ürünlere zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Pazar esnafı Mustafa Yaşar "Akaryakıt fiyatları, sebzeye koyduğumuz fiyatları illaki etkiliyor. Normalde kavunun tanesini 50 liraya veriyoruz mesela, bu olmasaydı 40 liraya verecektik. Zam olmasaydı fasulye 80 liraya verilirdi şimdi fasulye 100 lira" dedi.

Akaryakıta üst üste gelen zamlar, pazar asnafının tezgahına da yansıdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında esnaflık yapan Mustafa Yaşar,fasulyeyi 100 liraya sattığını akaryakıt zammı olmasaydı 80 liraya satacağını ifade etti.

Pazardaki esnaf şöyle konuştu:

Pazarcı Fettullah Üçtepe: "Akaryakıta gelen son zamanlardaki zamdan biz olumsuz etkileniyoruz, pazarcı olarak. Mallarımızı hallerden gidip alıp geliyoruz. Adana gibi, Mersin gibi, Tarsus gibi yerlerden. O da arabaların yakıtına fazladan 500 lira, 700 lira yakıta fark bindiği için mahsullere ister itemez yansıyor."

Pazarcı Mustafa Yaşar: "Akaryakıt fiyatları, sebzeye koyduğumuz fiyatları illaki etkiliyor. Normalde kavunun tanesini 50 liraya veriyoruz mesela, bu olmasaydı 40 liraya verecektik. Zam olmasaydı fasulye 80 liraya verilirdi şimdi fasulye 100 lira."

"Alacağımın üçte birini alıyorum ancak"

Alışverişe pazara gelen bir vatandaş, "Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Fasulye 100 lira olmuş, iki hafta önce 50 liraydı, 100 lira olmuş" derken, başka bir vatandaş, "Alacağımın üçte birini alıyorum ancak. Hepsini alamıyoruz" diye dert yantı.

Emekli Hüseyin Güneş ise "Paramız yetişmiyor. Aldığımız para kaç lira? 10 bin lira ile ne yaparsın sen? Araştırıyorum soruyorum nerde ucuz bulursan oradan alıyorum" dedi.