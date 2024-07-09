Akaryakıt Zammı Pazar Esnafını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akaryakıt Zammı Pazar Esnafını Vurdu

Geniş Video İzle

Osmaniyeli pazar esnafı, akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına yansıdığını belirterek, kavunun tanesini 50 liraya verecekken 40 liraya verebildiklerini, fasulyenin ise 80 lira yerine 100 liraya satıldığını ifade etti. Pazar esnafı, akaryakıt fiyatlarındaki artışın malların taşınmasında kullanılan araçların yakıt maliyetini artırdığını ve bu maliyetin ürün fiyatlarına yansıdığını dile getirdi. Vatandaşlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle alışverişlerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

09.07.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Akaryakıta gelen zamların ardından Osmaniyeli pazar esnafı sattıkları ürünlere zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Pazar esnafı Mustafa Yaşar "Akaryakıt fiyatları, sebzeye koyduğumuz fiyatları illaki etkiliyor. Normalde kavunun tanesini 50 liraya veriyoruz mesela, bu olmasaydı 40 liraya verecektik. Zam olmasaydı fasulye 80 liraya verilirdi şimdi fasulye 100 lira" dedi.

Akaryakıta üst üste gelen zamlar, pazar asnafının tezgahına da yansıdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında esnaflık yapan Mustafa Yaşar,fasulyeyi 100 liraya sattığını akaryakıt zammı olmasaydı 80 liraya satacağını ifade etti.

Pazardaki esnaf şöyle konuştu:

Pazarcı Fettullah Üçtepe: "Akaryakıta gelen son zamanlardaki zamdan biz olumsuz etkileniyoruz, pazarcı olarak. Mallarımızı hallerden gidip alıp geliyoruz. Adana gibi, Mersin gibi, Tarsus gibi yerlerden. O da arabaların yakıtına fazladan 500 lira, 700 lira yakıta fark bindiği için mahsullere ister itemez yansıyor."

Pazarcı Mustafa Yaşar: "Akaryakıt fiyatları, sebzeye koyduğumuz fiyatları illaki etkiliyor. Normalde kavunun tanesini 50 liraya veriyoruz mesela, bu olmasaydı 40 liraya verecektik. Zam olmasaydı fasulye 80 liraya verilirdi şimdi fasulye 100 lira."

"Alacağımın üçte birini alıyorum ancak"

Alışverişe pazara gelen bir vatandaş, "Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Fasulye 100 lira olmuş, iki hafta önce 50 liraydı, 100 lira olmuş" derken, başka bir vatandaş, "Alacağımın üçte birini alıyorum ancak. Hepsini alamıyoruz" diye dert yantı.

Emekli Hüseyin Güneş ise "Paramız yetişmiyor. Aldığımız para kaç lira? 10 bin lira ile ne yaparsın sen? Araştırıyorum soruyorum nerde ucuz bulursan oradan alıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Zam, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akaryakıt Zammı Pazar Esnafını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Akaryakıt Zammı Pazar Esnafını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement