Akbük\'te altyapı çalışmaları tamamlandı, üstyapı çalışmaları başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ve Didim Belediyesi ortaklığında yürütülen Akbük altyapı ve kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmaları sona ermesiyle başlayacak üstyapı çalışmaları, Akbük'ü modern bir görünüme kavuşturacak.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Akbük'te Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akbük'e üstyapı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.