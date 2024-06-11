AKEM Üyeleri Van Gölü'nde Türk ve Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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AKEM Üyeleri Van Gölü'nde Türk ve Filistin Bayrağı Açtı

Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği (AKEM) üyeleri, Filistin'e destek olmak ve saldırıları kınamak amacıyla Van Gölü'nün yüzeyinde Türk ve Filistin bayrağı açtı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren dalgıçlar, bu etkinlikle Filistin halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

11.06.2024 10:17
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Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği (AKEM) üyeleri, Filistin'e destek olmak ve saldırıları kınamak amacıyla Van Gölü'nün yüzeyinde Türk ve Filistin bayrağı açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılar, çeşitli organizasyonlarla protesto ediliyor. Bu çerçevede AKEM üyesi dalgıçlar da Van Gölü'nde bir çalışma yaptı. Ekipler, Edremit ilçe sahilinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir dalış yaptı. Bir süre suyun altında bekleyen dalgıçlar daha sonra suyun yüzeyinde ilk etapta Türk, daha sonra ise Filistin bayrağını açtı. O sırada sahilde bulunan vatandaşlar ise bayrakların açılmasıyla alkışlarla destek oldu.

"Her insanın vicdanı sızlamalıdır"

İHA muhabirine konuşan AKEM Başkanı Halil İbrahim Atacan, Van Gölü'nde hem Türk hem de Filistin bayrağı açarak onların yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti. Etkinliğin kendileri için bir gurur olduğunu ifade eden Atacan, "Bu kanayan yaramızdır. Bunun için de Müslüman olmaya gerek yok. Bu konuda her insanın vicdanı sızlamalıdır. Bizim vicdanımız da çok sızlıyor. Keşke elimizden başka bir şeyler de gelebilse. Bu etkinliği karada 10 kişi, su da ise 5 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AKEM Üyeleri Van Gölü'nde Türk ve Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika

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