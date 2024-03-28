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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Dutlulu, "Onlar iki siyasi parti birleşip bu seçime giriyorlar. Ama biz de tek başımıza değiliz; arkamızda Akhisar halkının desteği var. Bu seçimi biz değil, Akhisar halkı kazanacak" dedi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Hacıishak ve Cumhuriyet Mahallesi buluşmasında konuşan Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

"Onlar iki siyasi parti birleşip bu seçime giriyorlar. Ama biz de tek başımıza değiliz; arkamızda Akhisar halkının desteği var. Burada Akhisar halkı var, Akhisar'ın özgür iradesi var. Bizi sevenler ve bizim sevdiklerimiz var. Çok güzelsiniz, çok. Öyle güzel bir kalabalık var, öyle güzel görünüyorsunuz ki, bu akşam bizi çok mutlu ettiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Efendim 5 senedir sizlerin desteğiyle belediye başkanınızım. Gururla bu işi yapıyorum. Sizlere hizmet etmekten, yardımcı olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. İyi günde kötü günde hep bir aradaydık. Deprem oldu, pandemi oldu, arkasından büyük deprem oldu, ekonomik kriz oldu ama biz çalışmaktan, biz sizlerle olmaktan, Akhisar halkıyla omuz omuza, Akhisar halkı için çalışmaktan hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bazen bana soruyorlar: 'Yoruldun mu' diye. Halkımızda bu enerji varken, Akhisar halkında bu sevgi, bu inanç, bu umut varken insan hiç yorulur mu? Vekilim dedi ki: 'Akhisar halkı seni çok seviyor.' Vallahi ben de Akhisar'ı çok seviyorum, Akhisar halkını çok seviyorum."

Akhisar halkının sadıkta hizmet edene oy vereceğine inandığını dile getiren Başkan Dutlulu, şöyle devam etti:

"BİZİM YAPTIKLARIMIZI TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ AMA BUNLAR GÖRMEK İSTEMİYOR"

"15 sene Akhisar'ı yönettiler. Ama Akhisar halkı bu yönetimi beğenmedi, bizleri destekledi. Çok şükür biz de bu güveni boşa çıkarmadık ve çok çalıştık. Hizmetlerimizi yaparken onlar gibi vatandaşları ayırmadık; o bizden şu sizden demedik, tüm halkımızı kucakladık. Kimin ne derdi varsa yardımcı olmak için destek olduk. Bizim yaptıklarımızı tüm Türkiye gördü ama bunlar görmüyor. Görmek istemiyorlar. Bizim yaptığımız hizmetler zorlarına gidiyor. Her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran Aşevi'mizi bile eleştiriyorlar. Biz sosyal belediyecilik diyoruz; onu bile bilmiyorlar, alay ediyorlar.

"ONLAR YOKSULUN HALİNDEN ANLAMAZLAR"

Deprem, pandemi derken çok büyük bir ekonomik kriz içerisine girdik. Emekli maaşları 10 bin TL. Ev kiraları, gıda fiyatları, faturalar derken emekli ve asgari ücretle çalışan insanlar ek iş yapmak zorunda kalıyor. Gıda fiyatları aldı başını gitti, inanılmaz yükseldi. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Kimin ne derdi, ne ihtiyacı varsa yardım elimizi uzattık. Onlar açın halinden, yoksulun halinden, durumu iyi olmayan vatandaşın halinden anlamazlar. Onlar bunlardan bahsetmezler. Çünkü işçinin emekçinin değil, zenginlerin, ağaların yanındalar. Onların bambaşka dünyaları var. Millete hayal satıyorlar. Biz hayal satmayacağız. Biz gerçekleri söyleyeceğiz ve her zaman Akhisar'ın güzel halkının yanında olacağız."

Yapılan anketlerde açık ara önde olduklarını dile getiren Başkan Dutlulu, 31 Mart akşamı Akhisar'da büyük bir sevinçle zaferi kutlayacaklarını söyledi. Dutlulu, konuşmasını, şöyle noktaladı:

"BU SEÇİMİ BİZ DEĞİL, AKHİSAR HALKI KAZANACAK"

"Bu seçimi biz değil, Akhisar halkı kazanacak. Seçim çalışmalarımız çok güzel gidiyor öncelikle onu söyleyeyim. Gittiğimiz her yerde 7'den 70'e tüm Akhisarlıların desteği bizimle. Artık son düzlüğe girdik. Algı ve manipülasyon için başlayacaklar işte 'Kazanıyoruz ediyoruz' demeye. 2019 yılında da böyle söylüyorlardı, cevaplarını sandıkta aldılar.

"31 MART TÜM AKHİSAR'IN BAYRAMI OLACAK"

Tüm anketlerde açık ara öndeyiz. Biz bu seçimi kazanacağız. Ama herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bakın bu bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim, bu bir hizmet yarışı. Daha önce başka siyasi partilere gönül vermiş olabilirsiniz. Başka siyasi partilere oy vermiş olabilirsiniz. Ak Parti'ye oy vermişsinizdir başım üstüne, bizim için sorun yok. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermişsinizdir başım üstüne, İYİ Parti'ye oy vermişsinizdir zaten hepsi dostumuz arkadaşımız onda da hiç sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi gurur duyduğum partim, Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet'in partisi, gurur duyuyoruz. Bu seçim Ak Partili, MHP'li, İYİ Partili ve tabii ki kendi partim Cumhuriyet Halk Partili tüm Akhisarlılara sesleniyorum. Akhisar ittifakını kuruyoruz. Akhisar ittifakında farklı siyasi görüşteki herkese yer var. Milletini, vatanını, bayrağını ve Atatürk'ü sevenler olarak kurduğumuz Akhisar ittifakıyla inşallah Akhisar'a daha çok hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin; 31 Mart baharın geldiği gün olacak. 31 Mart tüm Akhisar'ın bayramı olacak. Sizin bu sevginizle, sizin bu güzelliğinizle, Akhisar'da bizim başaramayacağımız iş yok. Çok güzelsiniz, çok iyisiniz, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin."